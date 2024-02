Nächste Neuzugänge für TG Nürtingen

Handball-Zweitligist TG Nürtingen steht vor einem Kaderumbruch. Gleich zwei weitere Neuzugänge kann Philipp Henzler, der Sportliche Leiter der TG Nürtingen Handballabteilung, präsentieren. Schon zuvor hatten die Schwäbinnen drei externe Zugänge präsentiert.

Aus der 3. Liga vom TSV Haunstetten kommt Rückraumspielerin Michelle Schäfer. Aus der Zweiten von Frisch Auf Göppingen schließt sich Nora Erhardt der TG an. Sie wird die Neckarmädels am Kreis verstärken.

"Bereits in der vergangenen Saison haben wir Gespräche geführt, jetzt hat es geklappt", freut sich Henzler über die Neuverpflichtungen. Beide brennen für den Handballsport, beide gehen dahin, wo es wehtut. "Ich bin überzeugt davon, dass die beiden Mädels schnell in der 2. Liga Fuß fassen werden", so Philipp Henzler.

Die 20-jährige Michelle Schäfer zählt zu den Top-Spielerinnen der 3. Liga. "Nürtingen hat mir gleich ein gutes Gefühl gegeben", sagt Michelle Schäfer, die sich sportlich und persönlich weiterentwickeln möchte und das Handballspielen beim TSV Gersthofen gelernt hat.

Kaderplanung nicht abgeschlossen

Die 20-jährige Nora Erhardt hat ihre Handball-Laufbahn beim TV Altenstadt begonnen. 2020 wechselte sie dann zu Frisch Auf Göppingen. "Ich freue mich, dass mir die TG die Chance gibt, mich einer neuen Herausforderung zu stellen und ich mich in der 2. Bundesliga weiterentwickeln kann", so Erhardt. Sie sei herzlich empfangen worden und die Stimmung im Training als auch das Training selber habe ihr gefallen.

Henzler zeigt sich bei Nora Erhardt vor allem von ihrer Entwicklung im athletischen Bereich begeistert. Die Kaderplanungen für die Saison 2024/25 sind noch nicht abgeschlossen. "Zwei weitere Positionen wollen wir noch besetzen", verrät Philipp Henzler abschließend.

TG Nürtingen 2024/25

Zugänge im Sommer 2024: Lea Walter (eig. 2. Mannschaft), Carlina Luft (eig. 2. Mannschaft), Julia Symanzik (HSG Bad Wildungen Vipers), Sophie Leenen (TuS Steißlingen), Nele Nusser (HSG Stuttgart/Metzingen II), Michelle Schäfer (TSV Haunstetten), Nora Erhardt (Frisch Auf Göppingen II)



Abgänge im Sommer 2024: Christine Foth (Karriereende), Kerstin Foth (Karriereende), Lea Schuhknecht (Karriereende)