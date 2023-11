Nächste Meilensteine: Ramos zieht mit Piqué gleich

Durch die 2:3-Niederlage gegen die PSV Eindhoven hat der FC Sevilla keine Chance mehr aufs Achtelfinale der Champions League. Rückkehrer Sergio Ramos hatte dennoch Grund zur Freude - zumindest was seine Karriere angeht.

Am 4. Spieltag ging es in der Gruppe B für Sevilla um alles. Nur mit einem Sieg gegen Eindhoven hätten die Andalusier ihre Chance auf den Einzug in die K.-o-Runde gewahrt. Und im ersten Durchgang sah es gar nicht mal so schlecht aus für die Sevillistas: Mit dem ersten Tor seit seiner Rückkehr zu seinem Ausbildungsverein traf Sergio Ramos in der 24. Minute zur so wichtigen Führung.

Es war das 10.000. Tor der Champions-League-Geschichte, genau 31 Jahre und vier Tage nach dem ersten Treffer, den damals Daniel Amokachi 1992 für Club Brügge erzielt hatte. Für Ramos der nächste Meilenstein in seiner ruhmreichen Karriere. Neben drei Titeln bei Paris St. Germain wurde der mittlerweile 37-Jährige in seinen 16 Jahren bei Real Madrid fünfmal Meister, zweimal Pokalsieger und viermal Supercup-Sieger. Dazu kommen vier Titel in der Königsklasse.

Ramos zieht mit Piqué gleich

Speziell in der Champions-League fühlt sich der Innenverteidiger nach wie vor äußerst wohl. Insgesamt 141-mal stand der Spanier in der Königsklasse auf dem Rasen. Der Treffer gegen Eindhoven war bereits sein 16.. Damit teilt sich der 37-Jährige den Platz als torgefährlichster Innenverteidiger der Champions-League-Geschichte nun mit seinem Landsmann Piqué, der ebenfalls 16-mal für Barcelona erfolgreich war. Außerdem ist Ramos nun der viertälteste Torschütze der Champions-League-Historie und der älteste aus Spanien.

Grund zum Jubeln hatte der Spanier nach der Partie dennoch nicht. In der letzten halben Stunde gaben die Andalusier gegen die PSV eine 2:0-Führung aus der Hand, verloren durch ein Gegentor in der Nachspielzeit mit 2:3. Gleichbedeutend damit: Mit nur zwei Zählern aus fünf Gruppenspielen hat Sevilla keine Chance mehr auf den Einzug ins Achtelfinale. International würden die Andalusier nur überwintern, wenn man am letzten Spieltag in Lens gewinnt.