Nächste Leihstation: Fofana vor Wechsel nach Burnley

Am Donnerstag beendete Unon Berlin das Leihgeschäft mit Chelseas David Datro Fofana vorzeitig, nun hat der ivorische Stürmer laut englischen Medienberichten bereits einen neuen Verein gefunden. Demnach reist der 21-Jährige noch am Freitag zum FC Burnley, wo er am Wochenende einen Leihvertrag bis Saisonende unterschreiben sollen. Die Clarets belegen aktuell den vorletzten Platz der Premier League und haben bereits acht Punkte Rückstand auf das rettende Ufer.