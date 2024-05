Nächste lange Bayern-Serie reißt - Bekommt der VfB seine Titelchance?

Der FC Bayern München landete am Ende der Saison 2023/24 satte 18 Punkte hinter Meister Leverkusen, allerdings auch noch einen hinter dem VfB Stuttgart. Deswegen reißt die nächste lange Serie des Rekordmeisters. In Schwaben hoffen sie derweil auf eine Titelchance.

Es war eine Saison voller Irrungen und Wirrungen. Am Ende lief der FC Bayern München in der Bundesliga sogar nur als Dritter ins Ziel ein. Eine 2:4-Niederlage bei der TSG Hoffenheim - nach zwischenzeitlicher 2:0-Führung - reichte am Ende nicht, um die deutsche Vizemeisterschaft klar zu machen. Denn der in dieser Saison überragende VfB Stuttgart gewann auch sein letztes Heimspiel überzeugend gegen Gladbach (4:0) und ist damit Zweiter.

Nun winkt dem Team von Trainer Sebastian Hoeneß sogar eine Titelchance - die erste seit dem Gewinn der Deutschen Meisterschaft im Jahr 2007. Dafür braucht der schon länger sicher für die Champions League qualifizierte VfB allerdings noch Schützenhilfe. Denn üblicherweise stehen sich im DFL-Supercup, den es zwischen 1987 und 1996 gab und seit 2008 wieder gibt, der amtierende deutsche Meister - Bayer 04 Leverkusen - und der amtierende Pokalsieger gegenüber.

Weil Leverkusen als haushoher Favorit ins DFB-Pokal-Finale gegen den gerade so geretteten Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern am 25. Mai geht, stehen die Chancen wohl recht gut. Denn: Holt eine Mannschaft das Double, rückt als Gegner der Vizemeister nach. Zuletzt war das in den Jahren 2019 und 2020 mit Borussia Dortmund der Fall - beide Male triumphierte aber doch Meister Bayern München.

VfB nahm 1992 teil - und gewann direkt

Das kann im Sommer nun definitiv nicht gelingen. Für die Bayern reißt damit eine noch längere Serie als die der Meisterschaft: Am DFL-Supercup hatte der deutsche Rekordmeister sogar in den vergangenen zwölf Jahren immer teilgenommen. Bayern ist mit zehn Titeln Rekordsieger im DFL-Supercup, dahinter folgt Borussia Dortmund mit sechs Triumphen. Jüngster Sieger ist RB Leipzig, der VfB triumphierte 1992 in seiner einzigen Finalteilnahme (3:1 gegen Hannover 96).

Sollte Leverkusen tatsächlich das nationale Double holen, müssten sich die VfB-Fans den 17. August, ein Samstag, freihalten. Am Wochenende der ersten DFB-Pokal-Runde steigt nämlich der DFL-Supercup der Saison 2024/25. Sollte der VfB die Partie bestreiten dürfen, würde er wie Leverkusen das Erstrundenduell im DFB-Pokal erst im Herbst nachholen. Wo der Supercup ausgetragen wird, wird die DFL erst bekanntgeben, wenn die Finalisten feststehen.