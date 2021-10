Nächste Hiobsbotschaft für Wolfsburg: Wolter erleidet Kreuzbandriss

Pia-Sophie Wolter (23) wird den Frauen des VfL Wolfsburg monatelang fehlen. Sie reiht sich ins Lazarett ein.

Nach Alexandra Popp und Ewa Pajor müssen die Frauen des VfL Wolfsburg den nächsten langfristigen Ausfall verkraften. Pia-Sophie Wolter zog sich beim 3:0-Heimsieg gegen Köln am Sonntag einen Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu.

Wolter war erst in der 62. Minute eingewechselt worden, zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit konnte sie nicht mehr weitermachen und musste gestützt das Feld verlassen.

In den kommenden Tagen soll die 23-Jährige operiert werden. "Diese Diagnose ist ein herber Schlag für uns, in erster Linie natürlich für Pia selbst", sagt Ralf Kellermann, sportlicher Leiter. "Sie hat gerade in dieser Saison noch einmal einen Schritt nach vorne gemacht und war mit ihrer Dynamik und Flexibilität ein wichtiger Baustein unserer Offensive. Nun gilt es, nach Ewa Pajor und Alexandra Popp einen weiteren langfristigen Ausfall wegzustecken und bestmöglich zu kompensieren. Ich habe unverändert großes Vertrauen in unseren Kader und bin davon überzeugt, dass uns diese Herausforderung im Kollektiv gelingen wird."