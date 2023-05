Nächste Hiobsbotschaft: Flick fehlt FCN im Saisonendspurt

Der 1. FC Nürnberg muss im Gastspiel beim SC Paderborn am Sonntag auch auf Florian Flick verzichten. Die Schalker Leihgabe hat sich einen Mittelfußbruch zugezogen.

In Paderborn ist keiner von beiden am Ball: Florian Flick (li.) und Johannes Geis. IMAGO/Zink

Flick musste die Trainingseinheit am Donnerstag verletzungsbedingt vorzeitig beenden und hat sich am Nachmittag einer Röntgen- und MRT-Untersuchung unterzogen. Zum Leidwesen der schon in der gesamten Saison verletzungsgebeutelten Franken resultierte aus den Untersuchungen die Diagnose Mittelfußbruch.

Der 23-Jährige wird dem Club damit sowohl in Paderborn als auch in einer möglichen Relegation fehlen. Mit Johannes Geis (5. Gelbe Karte) muss Coach Dieter Hecking auf einen möglichen Ersatzmann für Abräumer Flick ebenfalls verzichten - ein Kandidat für die Startelf könnte Fabian Nürnberger sein. Allerdings sind beim aktuellen Tabellen-15. weitere Akteure angeschlagen oder krank, so dass sich das Aufstellungspuzzle für Hecking noch komplexer darstellen könnte.