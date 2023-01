Nächste Etappe im Karriereplan: Schade kurz vor England-Wechsel

Schon am 19. Dezember hat der kicker berichtet, dass der FC Brentford nach seinem sommerlichen Werben um den lange Zeit verletzten Kevin Schade (21) intensiv einen Winter-Transfer anstrebt. Nun steht ein Wechsel des Freiburger U-21-Nationalspielers auf die Insel kurz vor dem Abschluss.

Noch am gestrigen Montag nahm Kevin Schade am Freiburger Trainingsauftakt nach dem Weihnachtsurlaub teil. "Wenn gewisse Angebote in einer gewissen Höhe kommen, verschließen wir uns dem in aller Regel nicht, weil wir schauen müssen, dass der Verein finanziell gesund bleibt", hatte danach Christian Streich in Bezug auf Brentfords Avancen gesagt.

Die waren schon vergangenen Sommer stattlich gewesen. Ein Paket aus einer Ablöse von rund 20 Millionen Euro, plus variable Bonus-Millionen sowie eine beträchtliche Weiterverkaufsbeteiligung hatte den Freiburger Verantwortlichen zum damaligen Zeitpunkt aber noch nicht genügt. Sie erhofften sich stattdessen in dieser Saison noch wertvolle Impulse vom schnellen Offensivmann, der jedoch wegen einer im März 2022 erlittenen Bauchmuskelverletzung bis Anfang September kein Spiel bestritt.

Die Einsatzbilanz seit Schades Joker-Comeback am 6. Spieltag beim 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach fiel dann nicht zufriedenstellend aus. Für 2022/23 sind nur 306 Pflichtspielminuten, verteilt auf zwölf Einsätze, sowie ein Tor und zwei Assists notiert. Nur zweimal erhielt der gebürtige Potsdamer ein Startelfmandat, viermal blieb er komplett auf der Bank.

Transfer auf der Zielgeraden

Statt sich nach einem starken U-21-Länderspiel als Stürmer in Italien (4:2) im November und guten Testspielauftritten im Dezember leistungsmäßig und körperlich beim Bundesliga-Zweiten wieder zu stabilisieren, will der oft auf der Außenbahn eingesetzte Schade schon jetzt die nächste Etappe in seinem Karriereplan in Angriff nehmen. Das Traumziel ist ein englischer Topklub. Um dort möglichst schnell anzukommen, sehen er und sein Berater Maik Barthel, der frühere Lewandowski-Agent, einen mittelklassigen Premier-League-Klub im Vergleich etwa zu einem deutschen Spitzenverein als zielführenderen Zwischenschritt an.

Erst am gestrigen Montag hat Brentford durch den 3:1-Sieg gegen Liverpool ein Ausrufezeichen gesetzt, steht aktuell auf Platz sieben und nun vor einem weiteren Erfolg - der Realisierung der über lange Zeit angestrebten Verpflichtung Schades.

Am Dienstagnachmittag berichtete "Sky England", dass Schade bereits den Medizincheck absolviere. Auch nach kicker-Information befindet sich der Transfer auf der Zielgeraden. Der FC Brentford hat also nochmals nachgebessert und die finanzielle Schmerzgrenze der Freiburger erreicht, die am Mittwochvormittag von Zürich ins Trainingslager nach Andalusien fliegen werden - ohne Schade, der sich bereits von seinen SC-Kollegen verabschiedet hat.