Nächste Eisbären-Pleite in der CHL: "Strafen haben uns um den Erfolg gebracht"

Die Eisbären Berlin kommen in der Gruppenphase der Champions Hockey League einfach nicht in die Gänge. In Tampere setzte es im dritten Spiel die dritte Niederlage - wenn auch unglücklich. Besser machte es am Freitagabend Bremerhaven, das ebenfalls gegen ein finnisches Team antrat - und gewann.

Sah erneut eine Niederlage der Eisbären: Trainer Serge Aubin. imago images/Andreas Gora