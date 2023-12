Nächste EA-Offensive gegen Leaks: Winter-Wildcards-SBCs bekannt

EA SPORTS hat den FUT-Leakern erneut Wind aus den Segeln genommen: Der Entwickler veröffentlichte den SBC-Plan für die kommende Winter-Wildcards-Promo in FC 24 selbst - inklusive eines deutschen EM-Kandidaten.

In den vergangenen Monaten und Jahren glich es einem Kampf gegen Windmühlen - mit EA SPORTS als Don Quijote. Leaker verkündeten die Promo-Inhalte für FUT oft bereits Tage vor dem geplanten Release, Spannung kam kaum noch auf. Letztere kann der Entwickler mit Vorabveröffentlichungen allerdings auch nicht schüren. Gegen die Leaker scheint aber wohl ein Mittel gefunden: Die SBC-Spieler des kommenden Events "Winter Wildcards" sind offiziell bereits bekannt.

Verantwortlich dafür ist EA SPORTS selbst, das Aufgebot wurde in den sozialen Netzwerken geteilt. 15 Spezialkarten sollen während der Promo neu in FUT gelangen - auch die jeweiligen Termine stehen fest. Aus deutscher Sicht erscheint ein Winter-Wildcards-Objekt von Kai Havertz pünktlich zur Bescherung an Heiligabend. Den Auftakt macht am Freitagabend das Duo aus dessen Arsenal-Teamkollegen Gabriel Martinelli und der Ikone Ruud Gullit.

Bei EAs früher Veröffentlichung der SBC-Spieler scheint es sich um eine Fortsetzung des Versuchs mit dem Wochenplan zu handeln. Diesen implementierte der Entwickler für FC 24, um Vorfreude bei den Fans zu schüren - aber wohl auch, um einigen Leaks vorwegzugreifen.

"Selbst-Leak" unvollständig - kommt CR7?

Während SBC-Spieler und Kartendesign damit schon veröffentlicht sind, bleiben andere Fragen noch offen - zum Beispiel die nach den Ratings. EA SPORTS hat in seiner grafischen Ankündigung nämlich die Mini-Objekte verwendet, die keinerlei Zahlen aufweisen. Auch Sterne-Wertungen für Spezialbewegungen oder schwachen Fuß sowie mögliche PlayStyles bleiben noch unter Verschluss.

Zudem gilt der "Selbst-Leak" bislang ausschließlich denjenigen Profis, die SBC-Items erhalten werden. Sämtliche Karten, die in Ultimate Team über Packs oder Objectives verfügbar werden, sind noch geheim - zumindest offiziell. Denn einige Leaker wollen diese natürlich schon kennen. Angeblich sollen etwa Cristiano Ronaldo, Alexia Putellas und Marco Reus als Winter-Wildcards-Objekte erscheinen.

Verfolgt EA SPORTS damit wirklich eine neue Strategie? Es bereits das zweite Mal, dass der Publisher in FC 24 zu einem solchen Mittel greift - gegen die großen Leaker-Accounts gerichtet? Wir haben bereits über den ersten Versuch berichtet.