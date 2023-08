Nächste Duplantis-Flugshow - Kipyegon schlägt Hassan - Lyles-Hattrick

Am vorletzten Tag der WM in Budapest stand vor allem wieder die Flugshow des Schweden Duplantis im Mittelpunkt. Das deutsche Team ist ohne Medaillen geblieben.

Schwedens Superstar Armand Duplantis hat mit einer spektakulären Flugshow seinen WM-Titel im Stabhochsprung souverän verteidigt. Der Olympiasieger und Europameister gewann am Samstag in Ungarn mit übersprungenen 6,10 m locker vor Ernest John Obiena (Philippinen/6,00). Die Bronzemedaille wurde zweimal vergeben, da sowohl der Australier Kurtis Marschall als auch Christopher Nilsen aus den USA 5,95 m übersprangen.

Der erst 23-jährige Duplantis holte das zweite WM-Gold seiner noch jungen Karriere und lieferte wie erwartet einen beeindruckenden Wettkampf ab. Bis zu den übersprungen 6,10 m, die bereits den Titel bedeuteten, leistete er sich keinen Fehlversuch. Anschließend ließ der Überflieger 6,23 m auflegen - die Verbesserung seines eigenen Weltrekords gelang "Mondo" trotz der frenetischen Anfeuerung des Publikums aber nicht.

Der deutsche Hoffnungsträger Stabhochspringer Bo Kanda Lita Baehre (Leverkusen) hatte seine WM-Teilnahme verletzungsbedingt absagen müssen. Der Vize-Europameister musste sich wegen des Verdachts auf einen Meniskusriss operieren lassen. Oleg Zernikel (Landau/5,70) und Gillian Ladwig (Schwerin/5,35) waren in der Qualifikation ausgeschieden.

Drittes Gold: Lyles auf den Spuren von Bolt

Sprint-König Noah Lyles hat als erster Leichtathlet seit Usain Bolt das WM-Triple über 100 m, 200 m und die 4x100 m perfekt gemacht. Der US-Amerikaner feierte in der Staffel mit den Ex-Weltmeistern Christian Coleman und Fred Kerley sowie Brandon Carnes seinen dritten Titel in Budapest.

Das US-Quartett lief am Samstag bei wackligen Wechseln in 37,38 Sekunden vor Italien mit Olympiasieger Marcell Jacobs (37,62) und Jamaika (37,76) ins Ziel ein. Zuletzt hatte der Jamaikaner Bolt bei der WM 2015 in Peking diese drei Titel gleichzeitig gewonnen. Die DLV-Staffel war am Freitag im Vorlauf nach einem verpatzten Wechsel ausgeschieden.

Ordentlich: DLV-Frauen Sechste

Die deutsche 4x100m-Staffel der Frauen hat ihren Bronze-Coup von Eugene nicht wiederholen können. Das deutsche Quartett mit Louise Wieland (Hamburg), Sina Mayer (Zweibrücken), Europameisterin Gina Lückenkemper (Berlin) und Rebekka Haase (Wetzlar) lief im WM-Finale in Budapest in 42,98 Sekunden auf den ordentlichen sechsten Rang.

Entscheidung im Zehnkampf Neugebauer rutscht an Tag zwei auf Platz fünf ab

Gold sicherten sich in Meisterschaftsrekord von 41,03 Sekunden etwas überraschend die USA mit 100-m-Weltmeisterin Sha'Carri Richardson vor Jamaika (41,21). Bronze ging an Großbritannien (41,97).

Das deutsche Team war nach einem erfolgreichen Protest als neunte Staffel nachträglich in das Finale vorgerückt, weil Startläuferin Wieland im Vorlauf bei der Stabübergabe von einer Australierin berührt und somit behindert worden war. Die Wechsel im Rennen um Gold liefen besser, zum Podest fehlte dennoch eine knappe Sekunde.

Die DLV-Staffel der Frauen hatte im vergangenen Jahr bei der WM in Eugene überraschend die Bronzemedaille gewonnen, wenige Wochen später gab es bei der Heim-EM in München sogar Gold. In Ungarn hatten die Chancen auf Edelmetall aber gering gestanden. So fehlten unter anderem die damaligen Leistungsträgerinnen Alexandra Burghardt (Burghausen), Lisa Mayer (Wetzlar) und Tatjana Pinto (Wattenscheid) verletzungsbedingt.

Kipyegon veredelt 2023 durch 5000-Meter-Gold

Weltrekordlerin Faith Kipyegon hat bei der Leichtathletik-WM in Budapest ihre zweite Goldmedaille gewonnen und ein außergewöhnliches Jahr damit veredelt. Die Kenianerin setzte sich am Samstag in 14:53,88 Minuten auch über die 5000 m durch. Die niederländische Olympiasiegerin Sifan Hassan musste sich in 1:54,11 Minuten mit Silber begnügen und verlässt Ungarn damit nach drei Starts ohne WM-Titel. Bronze ging an die Kenianerin Beatrice Chebet (14:54,33).

Entscheidung am Vormittag Kejeta wird Elfte im Marathon der Frauen

Kipyegon, seit 2018 Mutter, hatte bereits über die 1500 m triumphiert. Über die beiden Strecken hatte die 29-Jährige vor wenigen Wochen innerhalb weniger Tage die Weltrekorde verbessert.

Hassan war zu Beginn der Titelkämpfe an der Donau über die 10.000 m auf Goldkurs liegend kurz vor der Ziellinie gestürzt und hatte letztlich nur den elften Rang belegt. Über die 1500 m wurde sie bei Kipyegons Triumph Dritte. Europameisterin Konstanze Klosterhalfen (Leverkusen) fehlte bei der WM aufgrund von Fußproblemen.

"Hat sich ausgezahlt": Ogunleye wird Zehnte mit der Kugel

Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye hat im WM-Finale nicht an ihre starke Leistung aus der Qualifikation anknüpfen können. Die Mannheimerin belegte am Samstagabend in Budapest mit 18,97 m den zehnten Platz. Im Vorkampf am Vormittag hatte sie wenige Stunden zuvor mit 19,44 m eine persönliche Bestzeit erzielt. DLV-Teamkollegin Sara Gambetta (Halle an der Saale/18,70) wurde Zwölfte.

"Ich habe die Atmosphäre so genossen. Es hat sich definitiv ausgezahlt, hier weiter zu arbeiten", sagte Ogunleye in der ARD. Nach einem ungültigen Versuch im ersten Durchgang fehlten der 24-Jährigen letztlich 30 Zentimeter für den Einzug unter die Top 8. Julia Ritter (Wattenscheid/18,41) war trotz einer Saisonbestweite in der Qualifikation ausgeschieden.

"Es war einfach schön und ich bin froh und stolz, das geschafft zu haben", sagte Gambetta über ihren Finaleinzug, in der Weltspitze herrsche ein "unheimliches Niveau".

Zur Weltmeisterin krönte sich die US-amerikanische Titelverteidigerin Chase Ealey, die mit 20,43 m die Konkurrenz dominierte.

Finalergebnisse vom Samstag in Budapest

Männer

800 m

1. Marco Arop (Kanada) 1:44,24 Min.; 2. Emmanuel Wanyonyi (Kenia) 1:44,53; 3. Ben Pattison (Großbritannien) 1:44,83; 4. Adrian Ben (Spanien) 1:44,91; 5. Slimane Moula (Algerien) 1:44,95; 6. Tshepiso Masalela (Botswana) 1:45,57; 7. Bryce Hoppel (USA) 1:46,02; 8. Djamel Sedjati (Algerien); 9. Mateusz Borkowski (Polen) 1:44,30 (Halbfinale); 10. Yanis Meziane (Frankreich) 1:44,30

4 x 100 m

1. USA (Christian Coleman, Fred Kerley, Brandon Carnes, JT Smith, Noah Lyles) 37,38 Sek.; 2. Italien (Roberto Rigali, Lamont Marcell Jacobs, Lorenzo Patta, Filippo Tortu) 37,62; 3. Jamaika (Ackeem Blake, Oblique Seville, Ryiem Forde, Rohan Watson) 37,76; 4. Großbritannien 37,80; 5. Japan 37,83; 6. Frankreich 38,06; 7. Südafrika; 8. Brasilien; 9. Nigeria 38,20 (Vorläufe); 10. Kanada 38,25; ... 14. Deutschland (Kevin Kranz/Wetzlar, Lucas Ansah-Peprah/Hamburg, Joshua Hartmann/Köln, Yannick Wolf/München)

Stabhochsprung

1. Armand Duplantis (Schweden) 6,10 m; 2. Ernest John Obiena (Philippinen) 6,00; 3. Christopher Nilsen (USA) 5,95; Kurtis Marschall (Australien) 5,95; 5. Thibaut Collet (Frankreich) 5,90; 6. Huang Bokai (China) 5,75; 7. Ben Broeders (Belgien) 5,75; 8. Zach McWhorter (USA) 5,75; 9. Yao Jie (China) 5,75; Claudio Michel Stecchi (Italien) 5,75; Piotr Lisek (Polen) 5,75; ... 14. Oleg Zernikel (Landau) 5,70 (Qualifikation); 22. Gillian Ladwig (Schwerin) 5,35

Frauen

5000 m

1. Faith Chepngetich Kipyegon (Kenia) 14:53,88 Min.; 2. Sifan Hassan (Niederlande) 14:54,11; 3. Beatrice Chebet (Kenia) 14:54,33; 4. Margaret Chelimo Kipkemboi (Kenia) 14:56,62; 5. Ejgayehu Taye (Äthiopien) 14:56,85; 6. Medina Eisa (Äthiopien) 14:58,23; 7. Freweyni Hailu (Äthiopien) 14:58,31; 8. Nozomi Tanaka (Japan) 14:58,99; 9. Elise Cranny (USA) 14:59,22; 10. Lilian Kasait Rengeruk (Kenia) 14:59,32; Laura Esther Galvan Rodriguez (Mexiko)

4 x 100 m

1. USA (Tamari Davis, Twanisha Terry, Gabrielle Thomas, Tamara Clark, Melissa Jefferson, Sha'Carri Richardson) 41,03 Sek.; 2. Jamaika (Natasha Morrison, Briana Williams, Shelly-Ann Fraser-Pryce, Elaine Thompson-Herah, Sashalee Forbes, Shericka Jackson) 41,21; 3. Großbritannien (Asha Philip, Imani Lansiquot, Bianca Williams, Daryll Neita, Annie Tagoe) 41,97; 4. Italien 42,49; 5. Polen 42,66; 6. Deutschland (Louise Wieland/Hamburg, Sina Mayer/Zweibrücken, Gina Lückenkemper/Berlin, Rebekka Haase/Wetzlar) 42,98; 7. Niederlande; Elfenbeinküste; 9. Schweiz; 10. Trinidad und Tobago 42,85 (Vorläufe)

Kugelstoß

1. Chase Ealey (USA) 20,43 m; 2. Sarah Mitton (Kanada) 20,08; 3. Gong Lijiao (China) 19,69; 4. Auriol Dongmo (Kamerun) 19,69; 5. Danniel Thomas-Dodd (Jamaika) 19,59; 6. Maggie Ewen (USA) 19,51; 7. Maddison-Lee Wesche (Neuseeland) 19,47; 8. Jessica Schilder (Niederlande) 19,26; 9. Jorinde Van Klinken (Niederlande) 19,05; 10. Yemisi Ogunleye (Mannheim) 18,97; ... 12. Sara Gambetta (Halle/Saale) 18,71; 15. Julia Ritter (Bochum) 18,41 (Qualifikation)

Marathon

1. Amane Beriso Shankule (Äthiopien) 2:24:23 Std.; 2. Gotytom Gebreslase (Äthiopien) 2:24:34; 3. Fatima Ezzahra Gardadi (Marokko) 2:25:17; 4. Lonah Chemtai Salpeter (Israel) 2:25:38; 5. Yalemzerf Yehualaw (Äthiopien) 2:26:13; 6. Rosemary Monica Wanjiru (Kenia) 2:26:42; 7. Selly Chepyego Kaptich (Kenia) 2:27:09; 8. Nazret Weldu (Eritrea) 2:27:23; 9. Lindsay Marie Flanagan (USA) 2:27:47; 10. Dolshi Tesfu (Eritrea) 2:28:54; 11. Melat Yisak Kejeta (Kassel) 2:29:04