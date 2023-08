Nächste Chance auf Gold: Hinze und Friedrich im Sprint-Halbfinale

Die deutschen Sprinterinnen zählen zu den großen Gold-Hoffnungen bei der Rad-WM in Glasgow. Sowohl Emma Hinze als auch Lea Sophie Friedrich wahrten ihre Chancen.

Im Teamsprint gab es für Hinze und Friedrich bereits Gold, die beiden deutschen Top-Fahrerinnen wahrten auch im Sprint ihre Chance auf Edelmetall und zogen mit souveränen Siegen in die Halbfinals ein. Diese werden wie die Endläufe am Mittwoch ausgetragen.

Dabei sendete Friedrich in ihrem Viertelfinallauf ein Ausrufezeichen an die Konkurrentinnen. Denn die 23-Jährige besiegte keine Geringere als die amtierende Weltmeisterin und als Titelverteidigerin angetretene Mathilde Gros aus Frankreich. Und zwar in zwei souveränen Läufen, ein dritter Entscheidungslauf war gar nicht notwendig. Im ersten Lauf war Friedrich über zwei Zehntelsekunden schneller, im zweiten Durchgang mehr als eine.

Ebenfalls nur zwei Läufe benötigte Hinze. Die zweimalige Titelträgerin setzte sich gegen das chinesische Sprinttalent Yuan Liying durch, in beiden Durchgängen war die 25-Jährige mehr als eine Hundertstelsekunden schneller als ihre Gegnerin.

Aus dem Trio der Teamsprint-Weltmeisterinnen verpasste nur Pauline Grabosch die Endläufe. Die 25-Jährige scheiterte im Achtelfinale an der neuseeländischen Keirin-Weltmeisterin Ellesse Andrews.

Friedrich gegen Keirin-Weltmeisterin Andrews - Hinze in ihrem Lauf Favoritin

Mit Andrews wird es im Halbfinale am Mittwoch Friedrich zu tun bekommen - ein harte Nuss. Die 23-jährige Andrews legte im Jahr 2022 einen beeindruckende Entwicklung hin und räumte bei den Ozeanienmeisterschaften im Sprint im Keirin und im Teamsprint ab. Und bei ihrem Goldlauf im Keirin zeigte sie am Sonntag eine beeindruckende Vorstellung.

Hinze ist in ihrem Lauf gegen Emma Finucane favorisiert - diese Rolle wird sie annehmen müssen. Finucane gilt zwar als aufstrebender Stern am Sprinthimmel, doch die gerade mal 20-jährige Britin wartet im Seniorenbereich noch auf ihren ersten großen Sieg.