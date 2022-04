Nächste Blamage für den MSV: Duisburg scheitert an Straelen

Der MSV Duisburg hat die nächste Blamage erlebt. Am Mittwochabend, drei Tage nach dem 0:6 gegen den TSV 1860 München, verloren die Zebras im Landespokal-Halbfinale mit 0:1 beim Regionalligisten SV Straelen.

Eigentlich war der MSV Duisburg nach der Klatsche gegen 1860 auf Wiedergutmachung aus, am Ende aber musste er den nächsten herben Dämpfer hinnehmen: Am Mittwochabend verabschiedete sich der Drittligist mit einem 0:1 in Straelen aus dem Niederrhein-Pokal.

Duisburg war zwar über 90 Minuten optisch überlegen, verstand es aber zu selten, klare Torchancen herauszuspielen. Straelen wehrte sich nach Kräften, warf sich in jeden Zweikampf - und schlug eine Viertelstunde vor dem Ende in Person von Cagatay Kader zu.

Kurz darauf bot sich Leroy Kwadwo zwar eine große Chance zum Ausgleich, Duisburgs Verteidiger ließ diese aber aus. So musste sich der MSV geschlagen geben und zum wiederholten Male den Unmut seiner eigenen Fans anhören.

Steinbach Haiger im Finale - Elversberg ebenso

Rund 700 Zuschauer waren am Mittwochabend zum Halbfinale des hessischen Landespokals zwischen der SG Barockstadt und dem TSV Steinbach Haiger gekommen. Sie alle sahen einen Sieg des Favoriten - nach gut einer halben Stunde auf den Weg gebracht von David Nieland. Kurz vor der Pause antwortete die SG zwar in Person von Tolga Duran (44., Elfmeter), doch nach dem Seitenwechsel schlug Steinbach Haiger zweimal binnen weniger Minuten zu und löste damit das Ticket fürs Endspiel: Erst traf Dennis Chessa (51.), dann Tim Kircher (54.). Im saarländischen Pokal gab sich Regionalligist SV Elversberg beim 3:0 bei Rot-Weiß Hasborn keine Blöße.