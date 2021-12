Nächste Absagen: Toronto und Brooklyn können nicht spielen - Auch Doncic "im Protokoll"

Die Spielabsagen der NBA mehren sich. Am Mittwoch, wenige Stunden vor dem geplanten Anpfiff, wurde die Partie der Toronto Raptors bei den Chicago Bulls abgesagt. Zuvor war auch das Duell zwischen Portland und Brooklyn abgesetzt worden.

Nicht im Einsatz: Kevin Durant (#7) und die Brooklyn Nets können nicht in Portland antreten. imago images

Absage folgt auf Absage. An diesem Mittwoch sind zwei weitere Spiele der NBA verlegt worden. Für Brooklyn war es bereits die dritte Verschiebung in Folge, weil dem Team um Superstar Kevin Durant nicht die Mindestanzahl von acht Spielern zur Verfügung steht. Noch offen ist, ob die Nets am Samstag im Christmas Game bei den Los Angeles Lakers antreten können.

Obwohl bald 90 Spieler im sogenannten Corona-Protokoll stehen, soll die Saison nicht unterbrochen werden, sagte Ligachef Adam Silver. Man habe alle Optionen geprüft, aber keinen Grund dafür gefunden. "Das Virus lässt sich nicht ausrotten, wir müssen lernen, damit zu leben", sagte Silver bei ESPN.

Die NBA hatte die zehn Mannschaften, die am 25. Dezember spielen sollen, darüber informiert, dass es bis am Tag davor noch Verschiebungen geben könnte, sollte eine Partie wegen Corona ausfallen müssen.

Doncic im Coronaprotokoll

Nach Maximilian Kleber hat es nun auch Luka Doncic erwischt: Der Slowene wurde am Mittwoch ins Coronaprotokoll aufgenommen und fehlt damit den Dallas Mavericks wie sein deutscher Teamkollege. Kleber ist seit Montag aus dem gleichen Grund nicht einsatzfähig. Trey Burke wurde mit Doncic neu ins Protokoll aufgenommen.

Doncic wird am Donnerstag nicht gegen Meister Milwaukee Bucks spielen. Dallas hatte auf den Einsatz des Europameisters gehofft, nachdem der 22-Jährige in den vergangenen fünf Spielen wegen Knöchelproblemen zum Zuschauen verdammt gewesen war.

Kleber war bereits im vergangenen Januar positiv auf das Coronavirus getestet worden und hatte damals elf Spiele verpasst.