Nadals Weste bleibt auch gegen Medvedev weiß

Auch die neue Nummer eins der Weltrangliste, Daniil Medvedev, konnte Rafael Nadals Siegesserie 2022 nicht bremsen - der Spanier siegte in Acapulco in zwei Sätzen und trifft im Finale auf Cameron Norrie.

Medvedev unterlag in der Runde der letzten Vier im Halbfinale des ATP-Turniers in Acapulco Nadal mit 3:6, 3:6. Nadals Lauf hält damit an, er verbesserte nach seinem Erfolg bei den Australian Open seine Bilanz in diesem Jahr auf 14:0 Siege. Trotz des glatten Ergebnisses war vor allem der zweite Durchgang umkämpft. "Dieser Satz war sehr emotional", sagte Nadal, "Daniil hat sehr aggressiv gespielt, das war sehr schwierig. Ich hatte ein bisschen Glück, den Satz zu gewinnen, er hatte einige Chancen."

Trotz der Niederlage wird Medvedev am kommenden Montag den Serben Novak Djokovic an der Spitze des ATP-Rankings ablösen.

Im Endspiel von Acapulco trifft Nadal auf den Briten Cameron Norrie, der den Griechen Stefanos Tsitsipas mit 6:4, 6:4 besiegte. Norrie, der vergangene Woche in Delray Beach gewonnen hatte, ist nun seit acht Matches ungeschlagen.