Nadal weit entfernt vom Top-Niveau: "Bin bereit, dafür zu sterben" - Ruud im Halbfinale

Für Rafael Nadal gerät der prestigeträchtige Jahresabschluss zu einer großen Enttäuschung. Der 22-malige Grand-Slam-Turniergewinner aus Spanien verlor bei den ATP-Finals in Turin am Dienstag auch sein zweites Gruppenspiel. Casper Ruud steht hingegen schon im Halbfinale.

Nadal hat somit kaum noch Chancen auf ein Weiterkommen. Nach einer erneut schwachen Leistung unterlag der Spanier dem Kanadier Felix Auger-Aliassime glatt in zwei Sätzen mit 3:6, 4:6 und ist Letzter der "Grünen Gruppe".

"Glaube nicht, dass ich vergessen habe, wie man Tennis spielt"

Schon in seiner Auftaktpartie gegen Turnier-Neuling Taylor Fritz aus den USA hatte sich Nadal in zwei Sätzen geschlagen geben müssen. Der 36-Jährige hat damit vier Spiele in Folge verloren - das war ihm zuletzt 2009 passiert. Der Altstar verpasste es, seinen verletzt fehlenden Landsmann Carlos Alcaraz als Weltranglistenersten abzulösen. Für Auger-Aliassime ist Nadal dennoch weiterhin "ein Champion". "Er ist mit 36 Jahren immer noch hier und kämpft gegen Jungs in ihren ersten Zwanziger-Jahren. Er ist voller Energie, bewegt sich gut und schlägt stark auf", schwärmte der 22-Jährige über sein Idol.

"Ich glaube nicht, dass ich vergessen habe, wie man Tennis spielt und mental stark genug ist", betonte Nadal im Anschluss an die erneute Niederlage. Der Mallorquiner müsse jetzt "all die positiven Gefühle und das Selbstvertrauen zurückbekommen", um erneut sein Topniveau zu erreichen. Er sei bereit, "dafür zu sterben" - ob er das noch einmal schaffen wird, wisse er selber nicht.

Ruud und Fritz mit offenem Schlagabtausch - Norweger im Halbfinale

Zwar konnte sich Nadal im Kampf um seinen ersten Titel beim Jahresabschlussturnier zunächst noch geringe Hoffnungen auf das Halbfinale machen, diese nahm ihm der Norweger Casper Ruud aber schon vor dem Duell der beiden am Donnerstag. Im zweiten Spiel des Tages traf der Norweger am Abend (21.00 Uhr) auf Fritz. Beide hatten ihre ersten Duelle beim Turnier der acht besten Spieler der Welt für sich entschieden. Ruud gewann den ersten Satz im Match gegen Fritz mit 6:3 und besiegelte damit das Aus des Spaniers.

Mit Freude ins Halbfinale: Casper Ruud. IMAGO/Shutterstock

Fritz, der nach seinem Auftaktsieg ebenfalls beste Chancen auf das Halbfinale hat, kämpfte sich im zweiten Satz des engen Spiels zurück und erzwang durch ein 6:4 den Entscheidungssatz. Auch hier lieferten sich die beiden Kontrahenten einen offenen Schlagabtausch mit teils äußerst ansehnlichen Ballwechseln, klar absetzen konnte sich weder der Norweger noch der US-Amerikaner.

Es musste also der Tie-Break her - und hier schien Ruud zunächst den längeren Atem zu haben. Schnell führte der 23-Jährige mit 5:1, Fritz kämpfte sich jedoch zurück, wehrte einen Matchball ab und stellte auf 6:6. Am Ende blieb Ruud aber doch cool und gewann denkbar knapp mit 8:6, wodurch der Norweger bereits sicher im Halbfinale der ATP-Finals steht. Fritz spielt am kommenden Donnerstag (21 Uhr) gegen Auger-Aliassime um das zweite Halbfinal-Ticket der "Grünen Gruppe".