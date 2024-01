Nadal verpasst Halbfinale von Brisbane

Rafael Nadal hat beim ATP-Turnier in Brisbane das Halbfinale verpasst. Gegen den Australier Jordan Thompson musste sich der Spanier in drei Sätzen geschlagen geben.

Rafael Nadal hat bei seinem Comeback beim ATP-Turnier in Brisbane das Halbfinale verpasst. Der 22-malige Grand-Slam-Champion musste sich im Viertelfinale in einem intensiven Match dem Lokalmatadoren Jordan Thompson mit 7:5, 6:7, 3:6 geschlagen geben. Dabei ließ Nadal im zweiten Satz gleich drei Matchbälle liegen und verlor noch im Tie-Break.

Nadal musste sich nach den Australian Open 2023 einer Operation am Hüftbeuger unterziehen und setzte danach für den Rest der Saison aus. Erst in Brisbane feierte er sein Comeback. Gegen Thompson wurde das sichtbar: Der Australier forderte den Spanier über 3:25 Stunden so hart, dass dieser sich im dritten Satz abseits des Courts von Physiotherapeuten behandeln lassen musste.

Das Turnier in Brisbane war für Nadal eine wichtige Standortbestimmung vor den Australian Open (14. bis 28. Januar). Im Auftaktspiel hatte er gegen den früheren US-Open-Sieger Dominic Thiem sowie den Australier Jason Kubler überzeugende Siege gefeiert. Im Viertefinale gegen Thompson war nun aber Schluss.