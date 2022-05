Nadal folgt Djokovic und Alcaraz in Paris in Runde drei

Rekordmann Rafael Nadal hat dem Tennis-Abend in Paris am Mittwochabend mit einem glatten Erfolg die Krone aufgesetzt.

Rafael Nadal ist den beiden Titelrivalen Novak Djokovic und Carlos Alcaraz bei den French Open in die dritte Runde gefolgt. Der 13-malige Paris-Sieger gewann am Mittwochabend gegen den Franzosen Corentin Moutet ohne Probleme mit 6:3, 6:1, 6:4. Der Spanier bekommt es am Freitag mit dem Niederländer Botic van de Zandschulp zu tun.

Djokovic hatte zuvor beim 6:2, 6:3, 7:6 (7:4) gegen den Slowaken Alex Molcan ebenfalls keine Mühe. Der Weltranglisten-Erste aus Serbien bekommt es jetzt mit dem Slowenen Aljaz Bedene zu tun.

Nadals Landsmann Alcaraz musste gegen den Spanier Albert Ramos-Vinolas beim 6:1, 6:7 (7:9), 5:7, 7:6 (7:2), 6:4 dagegen hart kämpfen. Im vierten Satz hatte das Tennis-Wunderkind sogar einen Matchball gegen sich, am Ende setzte er sich nach 4:34 Stunden aber doch durch. Alcaraz spielt nun gegen den US-Amerikaner Sebastian Korda.

