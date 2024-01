Nadal: "Ehrlich gesagt, bin ich mir nicht zu 100 Prozent sicher"

Am 14. Januar starten die Australian Open - doch gleich zwei der ganz großen Namen sind auf einmal fraglich für das Turnier: Novak Djokovic und Rafael Nadal.

Immer wieder wurde Rafael Nadal in seiner Karriere von Verletzungen zurückgeworfen, zuletzt war der spanische Ausnahmespieler aufgrund einer kniffligen Hüftbeugerverletzung mitsamt OP monatelang ausgefallen. Im Dezember kehrte der Sandplatzkönig dann zurück, das erste große Etappenziel: Melbourne. Auf dem Weg dorthin trat Nadal in Brisbane an - und präsentierte sich dabei durchaus in guter Verfassung. An der australischen Ostküste feierte er gegen Dominic Thiem (Österreich) und anschließend gegen den Australier Jason Kubler überzeugende Siege.

Im Viertelfinale war für ihn nun aber Schluss. Der 22-malige Grand-Slam-Champion unterlag in einem Marathon-Match dem Australier Jordan Thompson mit 7:5, 6:7, 3:6. Fast dreieinhalb Stunden standen beide auf dem Court. Eine schweißtreibende und kraftraubende Angelegenheit - und eine, die dem 37-jährigen Nadal viel abverlangt hat. Zu viel? Im dritten Satz musste sich der Mallorquiner abseits des Courts wegen Schmerzen im linken Oberschenkel von Physiotherapeuten behandeln lassen.

"Es ist eine ähnliche Stelle wie im letzten Jahr, aber anders", sagte Nadal nach dem Match: "Ich habe das Gefühl, dass es mehr der Muskel ist." Der Iberer sprach die Hoffnung aus, "dass ich nächste Woche wieder trainieren und in Melbourne spielen kann", konnte aber nicht ausschließen, dass es nicht doch anders kommen könnte: "Ehrlich gesagt, bin ich mir noch nicht zu 100 Prozent sicher."

Wie steht's um Djokovic?

Und dann wäre da noch Novak Djokovic. Der Serbe ist nur ein Jahr jünger als Nadal - und war in der Vergangenheit weitaus weniger verletzungsanfällig. Beim United Cup aber erwischte es den Rekord-Grand-Slam-Champion (24). Während des Wettbewerbs hatte Nole immer wieder Probleme mit dem rechten Handgelenk, ganz besonders während seines Matches mit Alex de Minaur. Dieses verlor Djokovic mit 4:6, 4:6 - es war zugleich seine erste Niederlage auf australischem Boden nach sechs Jahren.

In Melbourne will Djokovic seinen Titel verteidigen, es drängt sich aber die Frage auf, ob er körperlich überhaupt dazu in der Lage sein wird. Bei seinen Fans gingen jedenfalls die Alarmglocken an, als er die Davis-Cup-Duelle gegen die Slowakei Anfang Februar bereits absagte - begründet wurde dies seitens des serbischen Tennis-Verbands mit Verletzungsgründen.

Die Australian Open hat Djokovic aber nicht abgesagt. Es kann auch sein, dass der Routinier einfach kein Risiko eingehen möchte, denn 2024 dürfte wahrscheinlich auch seine letzte Chance sein, den einen Titel zu holen, der ihm in seiner Sammlung noch fehlt: Die olympische Goldmedaille.