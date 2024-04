NADA stellt klar: Cannabinoide im Wettkampf weiter verboten

Die Einnahme von Cannabinoiden bleibt in Deutschland im sportlichen Wettkampf verboten. Diese Regelung gelte für den Sport hierzulande "unabhängig vom Inkrafttreten des Gesetzes zur Teillegalisierung von Cannabis und nichtsynthetischem Tetrahydrocannabinol am 1. April", wie die Nationale Anti Doping Agentur (NADA) am Montag deutlich machte. Maßgeblich seien die Vorgaben der weltweit gültigen Verbotsliste der Welt Anti-Doping Agentur (WADA).

Sascha Klahn