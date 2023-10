Nackenschlag für Melsungen: Pavlovic fehlt bis zu einem halben Jahr

Personeller Rückschlag für die MT Melsungen: Der aktuelle Bundesliga-Dritte muss monatelang auf Spielmacher Domagoj Pavlovic (30) verzichten. Im schlimmsten Fall wird sich der Kroate ein halbes Jahr nicht das MT-Trikot überstreifen können.

Mit großen Hoffnungen war der Wechsel von Domagoj Pavlovic zur MT Melsungen im Sommer 2018 verbunden gewesen. Von Champions-League-Teilnehmer RK Zagreb war der Spielmacher zum nordhessischen Bundesligisten gewechselt. Schon im November 2018 aber prallte Pavlovic so unglücklich mit Landsmann Domagoj Duvnjak zusammen, dass der Kroate noch in Kiel operiert werden musste. Diagnose: Außenknöchelfraktur mit Syndesmoseriss.

Mühevoll kämpfte sich Pavlovic - viermaliger kroatischer Meister und Pokalsieger - in Melsungen zurück. Im Oktober 2023 aber folgt nun der nächste heftige Nackenschlag: Pavlovic muss sich einer Operation unterziehen, die anhaltenden Meniskusprobleme im rechten Knie machen diesen Schritt unumgänglich. Ein Spezialist in Kroatien wird den Eingriff beim 30-Jährigen vornehmen.

Je nach "Art des Eingriffs" droht der Mittelmann "bis zu einem halben Jahr" auszufallen, wie die MT auf ihrer Website schreibt. In jedem Fall aber wird Pavlovic dem Team von Trainer Roberto Garcia Parrondo mehrere Monate fehlen. Bis dato war Melsungen ohne größere Verletzungssorgen durch die Saison gekommen - was wohl auch eines der Erfolgsgeheimnisse ist.

Angriff auf die Füchse möglich

Denn: Sportlich läuft es für die MT Melsungen in dieser Saison bislang blendend. Vor der ersten Niederlage beim Bergischen HC am Samstag vor einer Woche hatten die Nordhessen alle ihre sieben Ligaspiele gewonnen. Mit einem Sieg am Montag (19 Uhr) gegen den HC Erlangen würde die MT mit dann 16:2 Punkten wieder am SC Magdeburg in der Tabelle vorbeiziehen.

Und selbst ein Angriff auf den bis dato noch verlustpunktfreien Spitzenreiter Füchse Berlin (18:0 Zähler) ist durchaus möglich. Am kommenden Donnerstag (19 Uhr) steht das Schlagerspiel in der Hauptstadt an. Am Dienstag (18.45 Uhr) bestreitet Berlin noch sein erstes European-League-Spiel gegen Chambery Savoie.