Nachwuchszentrum des HFC erfolgreich lizenziert

Das Nachwuchszentrum des Halleschen FC wurde lizenziert und hat zum neuen Jahr den offiziellen Status eines NLZ inne. Eine positive Nachricht für den sportlich kriselnden HFC.

Das Nachwuchszentrum des Halleschen Fußballclubs, welches dieses Jahr eröffnet wurde, ist erfolgreich lizenziert. Ab dem 1. Januar 2024 wird es den Status eines Nachwuchsleistungszentrums innehaben. "Wir sind überaus glücklich und stolz über die offizielle Anerkennung als Leistungszentrum. Dies ist ein großer Schritt und unterstreicht unser langfristiges Engagement für die Entwicklung junger Talente", freute sich Jens Kiefer, der Sportliche Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, über die jüngsten Entwicklungen.

NLZ spielt wichtige Rolle

Der Bau des Zentrums wurde im September 2020 begonnen und verschlang 11,3 Millionen Euro. Nun hat der HFC große Pläne mit dem NLZ: "Wir werden weiterhin daran arbeiten, talentierte junge Sportlerinnen und Sportler zu fördern und unser Leistungszentrum zu einem Ort kontinuierlichen Wachstums und Erfolgs zu machen", verspricht Kiefer.

Eines der prominentesten Eigengewächse in den Reihen der Saalestädter ist Lucas Halangk, der seinen Vertrag im April verlängerte. Der 20-jährige Verteidiger ist ein wichtiges Puzzleteil beim HFC und stand diese Saison in 16 Drittligaspielen auf dem Rasen (kicker-Note: 3,44).

Ristic genießt Vertrauen

Positive Nachrichten wie die des lizenzierten NLZ können die Hallenser momentan gut gebrauchen. Von den letzten sechs Ligaspielen verlor der HFC vier. Daraus resultiert zum Jahresende ein Platz in der Abstiegszone mit mageren 18 Zählern. Zuletzt gab es eine bittere 2:3-Niederlage bei Rot-Weiss Essen. Nachdem Halle schon 2:0 geführt hatte, stand man am Ende der Partie durch ein spätes Gegentor in der 90. Minute mit leeren Händen da.

So kommt eine unruhige Winterpause auf Halle zu. Trainer Sreto Ristic genießt zwar weiterhin das Vertrauen vom Vorstand und Sportchef Thomas Sobotzik, wie der 49-Jährige selbst bestätigte. Aber Sobotzik möchte in der Winterpause den Kader optimieren. Spieler, die bisher nicht überzeugen konnten, sollen gehen, frische Kräfte sollen unterstützend dazu kommen.