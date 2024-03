Nachwuchshandballer des Jahres 2023: Elias Ellefsen á Skipagøtu

Die International Handball Federation hat Elias Ellefsen á Skipagøtu vom THW Kiel als Young Male Player of the Year ausgezeichnet. Der Nachwuchshandballer des Jahres 2023 zeigte sich dankbar, insbesondere für die Unterstützung in seiner Heimat Färöer.

Elias Ellefsen á Skipagøtu spielt seit dem Sommer im Trikot des THW Kiel. Sascha Klahn