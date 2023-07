Nachwuchs-Rennfahrer van't Hoff stirbt bei Unfall

Die Motorsportwelt trauert um den 18 Jahre alte Rennfahrer Dilano van't Hoff. Der Niederländer starb am Samstag bei einem Rennen der europäischen Nachwuchsserie Formula Regional auf der Grand-Prix-Strecke im belgischen Spa-Francorchamps bei einem schweren Unfall.

Dilano van't Hoff starb am Samstag bei einem schweren Unfall. IMAGO/Action Plus

"Dilano starb auf der Jagd nach der Verwirklichung seines Traums, die Spitze des Motorsports zu erreichen. Gemeinsam mit der gesamten Motorsport-Community sind unsere Gedanken bei seiner Familie und seinen Lieben", twittere Formel-1-Geschäftsführer Stefano Domenicali. "Wir möchten unser aufrichtiges Beileid der Familie, dem Team und Freunden aussprechen", hieß es in einer Erklärung der Rennserie. Bei nasser Strecke war es auf dem Hochgeschwindigkeitskurs in den Ardennen zu einer Massenkarambolage gekommen.

"Wir sind am Boden zerstört über den Verlust eines unserer größten niederländischen Talente, das in den Jahren, in denen er mit uns Rennen fuhr, so viel Energie in unser Team brachte", erklärte van't Hoffs Rennstall MP Motorsport bei Twitter: "Wir sprechen Dilanos Familie und seinen Angehörigen unser aufrichtiges Beileid aus und stehen voll hinter ihnen und unseren Teammitgliedern, die nicht nur einen Fahrer, sondern auch einen Freund verloren haben." Auch der Internationale Automobilverband und das Formel-1-Team von Ferrari kondolierte schnell.

Wie es genau zu dem Unfall van't Hoff kam, blieb zunächst noch unklar. 2019 war auf dem Kurs in den Ardennen der damalige Formel-2-Pilot Anthoine Hubert tödlich verunglückt. Die Sicherheitsmaßnahmen in Spa wurden anschließend abermals erhöht.

Vor dem Formel-2-Rennen am Samstagmittag in Spielberg, bei dem MP Motorsport mit einem eigenen Team vertreten ist, wurde eine Schweigeminute abgehalten.