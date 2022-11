Nachtruhe der Spurs gestört - "Schlüsselbotschaft" an die Spieler

Tottenham Hotspur steht vor einem richtungsweisenden Spiel der Saison 2022/23. Die Rahmenbedingungen für die Champions-League-Partie in Marseille hätten allerdings wahrlich besser sein können.

Die Spurs wollen Marseille am Dienstagabend mit einem Knall verlassen - einem sportlichen. Gewinnt der Premier-League-Dritte sein Auswärtsspiel in Frankreich, zieht Tottenham definitiv als Gruppensieger ins Achtelfinale der Königsklasse ein. Mehr als einen Knall hatte es allerdings schon in der Nacht vor dem immens wichtigen Vergleich gegeben.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurden die Gäste aus Nordlondon in ihrer Nachtruhe gestört. So sollen Anhänger von Marseille sowohl gegen 1.30 Uhr als auch 4.30 Uhr morgens Pyrotechnik rund um das Teamhotel der Spurs gezündet haben. Die französischen Behörden sollen sogar Sicherheitsbedenken haben, weswegen gegen 10.30 Uhr ein Meeting abgehalten wurde, um die Sicherheit der Spurs-Spieler und -Betreuer bestmöglich zu gewährleisten.

Die gestörte Vorbereitung dürfte dem dieser Tage ohnehin schlecht gelaunten Cheftrainer Antonio Conte noch mehr die Laune verhagelt haben. Wegen seiner Roten Karte im Spiel gegen Sporting Lissabon (1:1), infolgedessen er zum VAR-Rundumschlag ausgeholt und sogar die Pressekonferenz abgebrochen hatte, darf der emotionale Italiener am Dienstagabend (21 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht in Marseille an der Seitenlinie stehen.

Conte an der Seitenlinie "einfach unverzichtbar"

Seinen Unmut drückte Conte auch mit der Maßnahme aus, dass Assistent Cristian Stellini - wie bei Sperren nicht immer üblich - die Spieltags-Pressekonferenz abhalten musste. "Wenn Antonio an der Seitenlinie steht, lebt er jedes Spiel voller Leidenschaft", erklärte Stellini und schob nach: "Deswegen hat er wahrscheinlich sogar mehr Probleme, wenn er auf der Tribüne sitzen muss." Conte wird die 90 Minuten im Vélodrome aus ungewohnter Perspektive verfolgen, Gegner und Taktik habe er aber "vollständig vorbereitet", wie sein Co-Trainer berichtete.

Die Auswirkungen der Sperre hält Stellini für enorm: "Die Anwesenheit eines Trainers wie Conte, sowohl vor dem Spiel als auch in der Woche davor und während des Spiels, ist einfach unverzichtbar." Speziell ein solches, "wo es bis zum Schlusspfiff spannend bleiben wird", brauche eigentlich Conte an der Seitenlinie.

Holen die Spurs mindestens einen Punkt in Marseille, stehen sie in der K.-o.-Runde der Königsklasse. Verlieren Harry Kane & Co. allerdings gegen OM, fliegen sie aus dem Wettbewerb. Für Conte, der am Mittwoch sein einjähriges Jubiläum in Nordlondon feiert, bleibt die Champions League ein schwieriges Pflaster. Als Trainer ist er noch nie über das Viertelfinale des Wettbewerbs hinausgekommen, in drei von fünf Anläufen sogar nach der Gruppenphase rausgeflogen.

Stellini: "Viel daran gearbeitet, dieses Muster zu ändern"

Trotz des 2:0-Hinspielsiegs schrillen bei den Spurs die Alarmglocken. Besonders angesichts einer Statistik: In acht der vergangenen elf Spiele ist Tottenham jeweils zuerst in Rückstand geraten. "Das ist eine der Schlüsselbotschaften, die wir den Spielern gegeben haben", stellte Stellini klar: "In der letzten Zeit haben wir viel daran gearbeitet, dieses Muster zu ändern."

Mit Dejan Kulusevski, Richarlison und Cristian Romero muss Tottenham erwartungsgemäß auf drei Spieler verzichten. Der restliche Kader stehe aber zur Verfügung, so Stellini. Die Vorbereitung auf den Gegner sei Conte derweil nicht schwer gefallen - weil Igor Tudor auf der Gegenseite auf der Bank Platz nehmen wird. "Er und Antonio sind wirklich enge Freunde, sie haben zusammen in einer Mannschaft gespielt und kennen sich sehr gut", führte Stellini aus.

Einen Freundschaftsdienst will Conte am Dienstag aber nicht erweisen, sondern die K.-o.-Phase der Champions League erreichen.