Nachträglicher Geldregen für Balingen: VfB Stuttgart verzichtet auf Pokal-Einnahmen

Südwest-Regionalligist TSG Balingen musste sich Mitte August im DFB-Pokal zwar dem VfB Stuttgart mit 0:4 geschlagen geben, doch dieser Festtag vor vollem Haus in Reutlingen zahlt sich für die TSG noch ein Stück mehr als normal aus.

"Einzigartiges Fußballfest für die Region": Das Stadion an der Kreuzeiche in Reutlingen war beim Pokalspiel zwischen der TSG Balingen und dem VfB Stuttgart ausverkauft. IMAGO/Ulmer/Teamfoto

Der VfB Stuttgart wird Anfang kommenden Jahres im Viertelfinale des DFB-Pokals am großen Traum von Berlin arbeiten. Südwest-Regionalligist TSG Balingen hatte seinen Pokal-Festtag schon am 12. August, als es an der Reutlinger Kreuzeiche gegen die Stuttgarter ging. Trotz hochverdienter 0:4-Niederlage ein Festtag für die TSG, der mit der Zuschauerkulisse von 13.400 (ausverkauft) einen würdigen Rahmen hatte.

Jetzt, knapp vier Monate später, hat dieses Pokalspiel für Balingen ein Nachspiel, eines der erfreulichen Sorte: Wie der VfB Stuttgart mitteilte, verzichtet er auf die ihm zustehenden Zuschauereinnahmen in Höhe von rund 75.000 Euro. Normalerweise werden im DFB-Pokal die Zuschauereinnahmen zwischen Heim- und Gastverein nämlich geteilt.

"Wir wissen, welch riesiger Aufwand mit der Ausrichtung der 1. Pokalrunde für einen Regionalligisten verbunden ist und wir haben gespürt, mit wie viel Herzblut und Leidenschaft der ganze Verein diese Herausforderung angenommen hat, die Partie in Reutlingen auszutragen", sagt der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle auf der vereinseigenen Internetseite.

Wehrle fügt an: "Auch wenn die TSG Balingen alles getan hat, um uns auf dem Platz zu schlagen, war es drumherum ein weiß-rotes Fest unter Freunden und ein perfekter Auftakt in die Saison. Dies möchten wir auch dadurch würdigen, dass wir der TSG die kompletten Zuschauereinnahmen des Spiels zur Verfügung stellen."

Einladung zum Dortmund-Spiel

Balingen hat von dieser frohen Kunde bereits am vorherigen Mittwoch persönlich erfahren: Eine mehrköpfige Delegation um TSG-Chef Eugen Straubinger, den Aufsichtsratsvorsitzenden Heinrich Sülzle und Geschäftsführer Jonathan Annel war beim 2:0-Achtelfinal-Sieg der Stuttgarter gegen Borussia Dortmund auf Einladung des Bundesligisten im VIP-Bereich vor Ort. "Ein großartiger Rahmen", schwärmte Straubinger und hebt das Entgegenkommen des VfB hervor: "Unsere Bemühungen in der Vorbereitung, Organisation und Abwicklung des DFB-Pokal-Spieles wurden damit ganz offensichtlich nicht nur registriert, sondern nun auch materiell gewürdigt."

Für den TSG-Vorsitzenden sei der Einnahmeverzicht zudem "primär als äußeres Zeichen für unser toll funktionierendes Ehrenamt" zu werten, "das nicht nur, aber ganz speziell diesem Spiel den Stempel aufgedrückt hat. Auf unsere zahlreichen Helferinnen und Helfer dürfen wir stolz sein."