Nachteil für Deutschlands Gegner? Wie sich die Fastenzeit auf Algeriens Handballer auswirkt

Vom 10. März bis zum 09. April ist in diesem Jahr im Islam der Fastenmonat Ramadan. Von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang verzichten gläubige Muslime in dieser Zeit unter anderem auf Essen und Trinken. Davon sind auch viele der Handball-Nationalspielern von Algerien betroffen. Haben sie dadurch gegen Deutschland einen Nachteil?

Ayoub Abdi spielt am Donnerstag mit Algerien gegen Deutschland um die Olympia-Qualifikation. IMAGO/PanoramiC

Wenn die deutschen Handballer am Donnerstag (17.45 Uhr) auf Algerien treffen, werden sie sich vorher vermutlich optimal ernährt haben: nach Frühstück, Mittagessen und evtl. noch einem kleinen Snack vor dem Anwurf dürften sie gestärkt in ihr erstes Spiel um die Olympia-Qualifikation starten. Beim Gegner dürfte das vermutlich etwas anders aussehen.

Der Zentralrat der Muslime in Deutschland hat 2010 zwar die Regelung eingeführt, dass Profisportler ihre Fastenzeit außerhalb des Ramadans nachholen können. Dies gilt auch für die algerischen Spieler: "Die meisten Spieler machen derzeit Ramadan. Jeder hat die Möglichkeit, es während der Spiele zu tun oder wie ich, es später nachzuholen. Ich persönlich entscheide mich dafür, an den Spieltagen nicht zu fasten und die Tage später nachzuholen", sagt Ayoub Abdi gegenüber handball-world. Er spielt in Frankreich bei Fenix Toulouse.

Im Ramadan verzichten Muslime von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang unter anderem auf Essen und Trinken - was natürlich gerade bei professionellen Athleten wie Abdi erhebliche Auswirkungen auf die Leistungsfähigkeit haben kann. "Die Tatsache, dass ich den Ramadan mache, wirkt sich sehr stark auf die Leistung aus, vor allem mit der Entwicklung des Handballs und der schnellen Spiele", sagt der 27-Jährige.

Wohl auch deshalb entschied er sich dafür, zumindest an den Spieltagen der Olympia-Qualifikation im Handball nicht zu fasten. Und wie auch immer er oder der Rest der Mannschaft damit umgeht: Körperliche Vorteile bringt die Umstellung der Ernährung während der Fastenzeit für Algeriens Handballer sicherlich nicht, wie Abdi bestätigt.

"Wir werden dieses Qualifikationsturnier nutzen, um weiter an uns zu arbeiten, denn wir wissen, dass das Niveau sehr hoch ist und dass es sehr schwierig für uns werden wird - vor allem während der Fastenzeit, die für uns körperlich sehr schwierig ist", so der Linkshänder abschließend.