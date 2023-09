Nacht der vergebenen Chancen: Kraftloser Zverev verpasst Überraschung gegen Alcaraz

Die Überraschung ist ausgeblieben. Ein müder Alexander Zverev hatte im Viertelfinale dem spanischen Weltranglistenersten Carlos Alcaraz nicht viel entgegenzusetzen - das, obwohl dieser die Tür aufgemacht hatte.

Carlos Alcaraz startete nicht so souverän ins Match, wie man es von ihm kennt. Der Spanier hatte zu Beginn Probleme mit dem ersten Aufschlag und agierte mehrfach fahrig mit der Vorhand. Ganz anders Alexander Zverev. Der war zu Beginn voll da, traf seine Aufschläge hart und präzise - und hatte zunächst wenig Mühe.

Alcaraz wiederum musste kämpfen, so richtig eng wurde es dann im siebten Spiel, als die deutsche Nummer 1 zwei Breakbälle bekam, beide Male erlaubte sich der Hamburger jedoch einen Fehler mit der Rückhand - eine landete im Netz, eine im Aus. Es sollte eine Schlüsselszene des Matches sein, denn anschließend übernahm Alcaraz zusehend die Kontrolle, wenngleich er nicht brillierte, das musste er aber auch gar nicht.

Der Spanier brachte sein Service durch, nahm dann sogar seinem Gegenspieler den Aufschlag zum 5:3 ab und servierte anschließend sicher zum Satzgewinn. Durchgang zwei war dann eine klare Sache für den 20-jährigen Titelverteidiger, der bis dato drei von fünf Duellen gegen Zverev verloren hatte. An diesem Abend aber wurde auf dem Court im Arthur Ashe Stadium ein Klassenunterschied deutlich. Spannung kam unter den gut 23.000 Zuschauern nicht wirklich auf.

Alcaraz hat keine Mühe gegen sichtlich müden Zverev

Während Alcaraz einmal mehr mit seinem Tempo, starker Defensive und variablem Spiel imponierte, wirkte der Deutsche müde - offenbar steckte Zverev der epische Fünf-Satz-Thriller gegen Jannik Sinner noch in den Knochen. Nachdem Alcaraz den Durchgang 6:2 gewonnen hatte, nahm sich Zverev ein Medical Timeout - er deutete auf den linken Oberschenkel.

Etwas frischer kam Zverev dann in den dritten Satz. Kurz keimte Hoffnung auf, er könnte noch etwas reißen. Doch Zverev war mental in New York nicht in der Lage, Alcaraz zu fordern. Der Deutsche hatte immer wieder seine Chancen, doch nutzen konnte er diese nicht, wie etwa im dritten Spiel, als er abermals zwei Breakbälle liegen ließ. Alcaraz wiederum zeigte, wie man die Big Points spielt: Der Iberer breakte Zverev spät im Satz zum 5:4 und ließ sich den Sieg anschließend nicht mehr nehmen.

Alcaraz fordert Medvedev - Trost für Zverev

Während Zverev die größte Tennis-Bühne der Welt angeschlagen verließ, zog Alcaraz in nur 2:30 Stunden mit 6:3, 6:2, 6:4 ins Halbfinale der US Open ein. Dort trifft er nun auf den Russen Daniil Medvedev, der zuvor das Duell gegen seinen Landsmann Andrey Rublev ebenfalls glatt in drei Sätzen für sich entschieden hatte.

Einen kleinen Trost gab es für Zverev aber dennoch: Dank seines Viertelfinaleinzugs wird der 26-Jährige ab Montag wieder in den Top 10 der Weltrangliste geführt werden. Und nette Worte gab's zudem vom Sieger. "Er hat so hart gearbeitet, um zurückzukommen. Wir sind sehr, sehr glücklich, dass er wieder hier ist", sagte Alcaraz beim Siegerinterview.