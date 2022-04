Nachspiel in Madrid: Polizei muss im Spielertunnel eingreifen

Das in der Schlussphase packende Viertelfinal-Rückspiel zwischen Atletico Madrid und Manchester City wurde nach 90 Minuten entschieden - ging im Spielertunnel aber doch in eine "Verlängerung".

Es war die 90. Minute, in der die Emotionen endgültig überkochten: Verteidiger Felipe räumte Phil Foden an der Seitenlinie ab, der Engländer rollte sich über den Rasen, was Felipes Nebenmann Stefan Savic komplett auf die Palme brachte. Anschließend eskalierte die Situation und veranlasste den deutschen Referee Daniel Siebert zu zwei Gelben und einer Gelb-Roten Karte.

Zwölf Minuten wurden letztlich nachgespielt, ehe Manchester City sein ersehntes Halbfinal-Ticket endlich in Händen halten konnte. Doch auch nach Schlusspfiff bekamen sich Spieler beider Mannschaften noch in die Haare. Erst auf dem Feld, dann im Spielertunnel. Ein besonders intensives Duell war dabei das zwischen Savic und Manchester Citys Jack Grealish. Schon im Hinspiel hatte der Atletico-Verteidiger den Engländer an den Haaren gezogen, in der Rudelbildung am Mittwochabend erneut.

TV-Aufnahmen zeigen, wie es im Spielertunnel weiterging: Savic versuchte, Grealish abermals zu konfrontieren. Sime Vrsaljko musste von Atletico-Betreuern zurückgehalten werden, auf Seiten von ManCity galt das für Kyle Walker, den Keeper Ederson festhielt. Dann griff die Polizei ein, um endgültig für Ordnung zu sorgen.

Wir werden oft dafür kritisiert. Mal schauen, wie die Leute heute Abend darüber denken. Koke

"So ein Spiel kann dich echt wütend machen, wenn du den Gegner unter Druck setzt, dir Chancen herausspielst und sie dauernd am Boden liegen und Zeit vergeuden", haderte Atletico-Kapitän Koke: "Klar, das ist Fußball. Wir werden oft dafür kritisiert. Mal schauen, wie die Leute heute Abend darüber denken." Für Keeper Jan Oblak sei es völlig normal, "dass es Schubser und ein paar böse Worte gibt. Was im Spiel passiert, bleibt auch dort. Am Ende war es gut für City, weil es Zeit von der Uhr genommen hat."

Laporte spricht von "absurden Auseinandersetzungen"

In die gleiche Kerbe schlug ManCity-Verteidiger Aymeric Laporte, der von "absurden Auseinandersetzungen" sprach. "Wir wissen ja schon, wie sie sind, und sie machen jedes Mal das gleiche. Aus wenig wird da viel gemacht. Ich denke, es war aber vor allem negativ für sie, weil sie die beste Phase ihres ganzen Spiels hatten", so der Franzose.

Dass die Engländer durchaus auf Zeit spielten, gestand der spanische Mittelfeld-Antreiber Rodri offen ein: "Wenn du hinten reingedrückt wirst und es noch fünf oder zehn Minuten zu spielen sind, kämpfst du eben mit anderen Waffen." Grundsätzlich sei er kein Freund davon, "gelegentlich" aber schon.

City schlug Atletico mit dessen Waffen - und muss fürs Halbfinale zurück nach Madrid. In der Vorschlussrunde wartet Rekordsieger Real, das den FC Chelsea nach Verlängerung ausgeschaltet hatte.