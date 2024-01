Nachrücker Zerbe plante mit der Mutter noch das Mittagessen

Von 0 auf 100: Lukas Zerbe wurde am Montagabend ins kalte EM-Wasser geschmissen, der Nachrücker stieß erst eine Stunde vor Anpfiff direkt in der Kölner Arena zum DHB-Team. Hinterher erklärte der Rechtsaußen schmunzelnd, wie seine Pläne für den Wochenstart eigentlich ausgesehen hätten.

Aus Köln berichtet Maximilian Schmidt

Der Blick auf den Spielberichtsbogen vor dem dritten deutschen Hauptrundenspiel in Köln überraschte. Timo Kastening fehlte erstmals im Aufgebot der deutschen Mannschaft, dafür stand Lukas Zerbe plötzlich im Kader von Bundestrainer Alfred Gislason. Kastening hatte sich wegen eines Infekts abmelden müssen und war im Teamhotel geblieben.

Gislason hatte nicht damit gerechnet, kurzfristig eingreifen zu müssen. "Heute Morgen war es bei Timo noch okay", erklärte der Isländer auf der Pressekonferenz nach dem verdienten 35:28-Erfolg gegen Ungarn: "Timo hat auch gesagt, dass er spielen kann." Beim Kaffeetrinken am Nachmittag aber war das Fieber bei Kastening zurück, ein Einsatz stand nicht zur Debatte.

"Wir mussten ganz schnell reagieren", gestand Gislason: "Zerbe hat es gerade so geschafft. Er kam in die Arena, als wir die Abschlussbesprechung hatten. Er hat ziemlich viel Gas gegeben, um aus Lemgo hierherzukommen." Etwas mehr als 200 Kilometer sind es vom Stadtzentrum Lemgos bis zur Kölner Lanxess Arena.

Vier Minuten und elf Sekunden auf der Platte

Mit einem breiten Grinsen stand Zerbe, der insgesamt nur vier Minuten und elf Sekunden zum Einsatz kam, nach der Partie in der Mixed Zone. "Am Dienstag war ich bei meiner Mutter zum Mittagessen eingeplant, die hatte mich heute Vormittag gefragt", fing der Rechtsaußen, der im Sommer 2024 zum THW Kiel wechseln wird, seine besondere Erzählung an: "Ich wäre gerne vorbeigekommen, aber jetzt muss sie morgen alleine essen."

Am Montagmorgen hatte Zerbe bei seinem Stammverein TBV Lemgo Lippe noch ein Krafttraining absolviert und bereitete sich mental schon auf die zweite Einheit vor. Ab 18.30 Uhr hätten die TBV-Profis mangels Spielermaterial gemeinsam mit der zweiten Mannschaft trainiert. "Und dann kam der Anruf circa 20 Minuten vor fünf. Dann habe ich meine gepackte Tasche, die bei meinen Eltern schon immer die ganze Zeit stand, ins Auto geschmissen und bin auf direktem Weg hier nach Köln gefahren."

Einer von zwei Standby-Profis

Erst eine Stunde vor Anpfiff stieß Zerbe in der Kabine zur Mannschaft. "Ich habe mich schnell fertig gemacht, bin dann kurz mit Erik (Wudtke, deutscher Co-Trainer, Anm. d. Red.) auch noch ein paar Spielzüge durchgegangen und habe mich anschließend mit den Jungs warm gemacht."

Obwohl Zerbe neben Linksaußen Tim Nothdurft (Bergischer HC, ab Sommer bei den Rhein-Neckar Löwen) einer von zwei Standby-Profis bei diesem Turnier war, sei der Anruf vom Bundestrainer schon "sehr plötzlich" gekommen. Aufs Ungarn-Spiel habe er sich "gar nicht so vorbereitet". Fürs Kroatien-Spiel am Mittwoch (20.30 Uhr) wird ihm das garantiert nicht passieren.