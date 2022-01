Nachrücker sieben und acht: Gislason holt Rebmann und Zieker

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft bekommt Verstärkung aus der Heimat: Bundestrainer Alfred Gislason nominierte zwei Bundesliga-Profis nach.

Kurz vor dem Gruppenfinale gegen Polen am Dienstag in Bratislava (18 Uhr, LIVE! bei kicker) wurde bekannt, dass Gislason Torwart Daniel Rebmann von Frisch Auf Göppingen und Linksaußen Patrick Zieker vom TVB Stuttgart nachreisen lässt.

Der 62 Jahre alte Isländer reagierte damit auf den Ausfall von Till Klimpke und Marcel Schiller, die am Dienstag positiv getestet worden waren und sich im Teamhotel in Isolation begeben mussten.

Rebmann und Zieker sollen am Mittwoch in Bratislava eintreffen und die deutsche Mannschaft in der Hauptrunde verstärken. Auf der Torhüter-Position und der auf Linksaußen muss die DHB-Auswahl mindestens gegen Polen mit jeweils nur einem Spieler bestehen - Johannes Bitter zwischen den Pfosten und Rune Dahmke auf Linksaußen.