"Nachrichten aus China begeistern" DHB-Präsident Andreas Michelmann

Eine Medaille im Sand hat der Deutsche Handballbund bereits sicher. Bei der Beachhandball-WM im chinesischen Pingtan haben die deutschen Frauen das Endspiel erreicht, die Männer kämpfen um Bronze. Der DHB spricht von "deutschen Sternstunden im Beachhandball".

Andreas Michelmann verfolgt die Beachhandball-WM in China Ingrid Anderson-Jensen

Das WM-Finale der Frauen gegen Argentinien beginnt am Sonntag um 12.30 Uhr. Die Männer spielen zuvor um 11.30 Uhr gegen Portugal um Bronze. Der Weltverband überträgt sämtliche Partien live auf seinem YouTube-Kanal.

Die deutschen Beachhandballerinnen haben mit Bundestrainer Alexander Novakovic in den vergangenen Jahren mit dem Gewinn der EM 2021, der WM und der World Games 2022 sowie der erneuten EM 2023 bereits eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Den Männern gelang mit Bundestrainer Marten Franke bei der ersten WM-Teilnahme seit 18 Jahren direkt der Einzug ins Halbfinale.



"Die Nachrichten aus China begeistern. Beide Teams können schon jetzt sehr stolz auf das Erreichte sein. Jetzt drücken wir die Daumen für einen Sonntag mit Gold und Bronze", sagt Andreas Michelmann, Präsident des Deutschen Handballbundes.

Beeindruckende Energie der Frauen

Dabei war der Turnierverlauf sehr unterschiedlich. Die DHB-Frauen schienen in den Gruppenphasen teilweise zu straucheln, in der Vorrunde verlor man gegen Brasilien und in der Hauptrunde auch gegen Dänemark. Nur als Gruppendritter war man ins Viertelfinale vorgestoßen. Dort konnte man dann aber Spanien eliminieren und sich im Halbfinale erfolgreich gegen Dänemark revanchieren.

"Der Erfolg der Frauen wird nie selbstverständlich sein und zeugt jedes Mal von einer beeindruckenden Energie. Dass die Männer ihren Weg in die Weltspitze fortgesetzt haben, ist das Ergebnis ebenso leidenschaftlicher wie konsequenter Arbeit über viele Jahre hinweg", erklärt Michelmann.

Männer zeigen großartige kämpferische Leistung

Deutschlands Männer hingegen rauschten zunächst furios durch das Turnier, gaben in den ersten fünf Partien keinen einzigen Satz ab. Erst im letzten Hauptrundenspiel gegen Titelverteidiger Kroatien musste man sich geschlagen geben. Nach dem Viertelfinalerfolg über Spanien scheiterte man dann aber an Dänemark.

"Trotz einer großartigen kämpferischen Leistung im Halbfinale, das sie im zweiten Satz mit einer fantastischen Aufholjagd fast gedreht hätten, hat es leider mit dem Sprung ins Finale nicht geklappt. Diesmal hatten die Dänen noch verdient das glückliche Ende. Unseren Jungs wünsche ich jetzt viel Erfolg im Spiel um Bronze", so Michelmann.

