Nacho bekommt "Gänsehaut", Modric lobt den Charakter: "Unglaublich"

Real Madrid lag im Champions-League-Viertelfinale bereits mit 0:3 gegen Chelsea hinten und hing laut Luka Modric "in den Seilen". Ein Moment und die Fans änderten alles.

Es lief die 80. Minute im Heimspiel Real Madrids gegen Chelsea. Die Londoner hatten mindestens bis dahin stark aufgespielt und das 1:3 aus dem Viertelfinal-Hinspiel wettgemacht, neben dem Engländer Mason Mount (15.) trafen auch die deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger (51.) und Timo Werner (75.). Doch dann kam Luka Modrics genialer Moment: Der Kroate zirkelte die Kugel mit dem Außenrist haargenau in den Lauf von Joker Rodrygo, der kaum auf den Platz war, als er die butterweiche Flanke mit einem Kontakt aus der Luft in das Tor beförderte.

Lob für "die schwierigste Mannschaft, gegen die man spielen kann" - und Coach Ancelotti

Real war zurück, obwohl es, wie Luka Modric es laut der UEFA ausdrückte, "in den Seilen" hing. Chelsea hatte nicht nur "drei gute Tore geschossen", für die Blues war eigentlich mehr drin. Thomas Tuchels Mannschaft ließ jedoch gute Chancen aus. Was für Innenverteidiger Nacho am Ende "die DNA unseres Vereins, bis zum Ende durchzuhalten" hervorrief. Klar, vieles sei noch verbesserungswürdig , vor allem zu Beginn habe Carlo Ancelottis Mannschaft geschlafen, meinte Nacho. Gegen Chelsea sei aber jedem bewusst gewesen, "dass es schwer werden würde. Für mich sind sie die schwierigste Mannschaft gegen die man spielen kann", fügte Modric an.

Real Madrid kam dennoch zurück. Dank Chelseas Chancenwucher, dank dem eigenen Glauben - und dank der Zuschauer im Estadio Santiago Bernabeu: "Wir haben großen Charakter gezeigt. Dieses Stadion und die Fans waren sehr hilfreich. Als wir 0:3 zurücklagen, haben sie uns weiter unterstützt, und das hat uns einen weiteren Schub gegeben", freute sich Modric, der auch seinen Trainer lobte. Ancelotti habe "großartige Änderungen vorgenommen". Nicht nur Joker Rodrygo sei einflussreich gewesen für das Spiel der Madrilenen. Die Wettbewerbungserfahrung des 62-jährigen Trainers habe ebenfalls "eine wichtige Rolle" gespielt.

Als wir 0:3 zurücklagen, haben sie uns weiter unterstützt, und das hat uns einen weiteren Schub gegeben. Luka Modric über die Fans

Die wichtigste Rolle nahm letztlich aber ein anderer ein: Karim Benzema, der mit seinem vierten Tor in den diesjährigen Duellen mit Chelsea das 2:3 in der Verlängerung erzielte. Somit hat Real Madrid Revanche für das Ausscheiden im Halbfinale des Vorjahres genommen - und die letzten fünf k.-o.-Spiele gegen den amtierenden Titelverteidiger der Königsklasse, in diesem Fall Chelsea, gewonnen.

Eine Sache geschah bislang immer, wenn Real den Titelverteidiger ausschaltete ...

Bei Real Madrid werde es eben von klein auf beigebracht, "dass man nie aufgibt", meinte Nacho, auch nicht, wenn es wie zeitweise gegen Chelsea auf dem Platz alles andere als gut aussieht. Was die Spieler nach einer starken Moral wie gegen die Blues bekommen, ist derweil klar: Unterstützung der Fans und "jedes Mal eine Gänsehaut, wenn man einen solchen Abend im Bernabeu erlebt." Modric fand ebenso wie sein Vorredner Nacho nur noch ein Wort für die "süße Niederlage": "Unglaublich."

Ebenso wie folgende Tatsache: Immer, wenn Real den Titelverteidiger ausschaltete, krönte es sich selbst zum Sieger der Königsklasse …