Nachholspiel Ulm-Großaspach erneut abgesagt

Die für diesen Dienstagabend vorgesehene Regionalliga-Partie zwischen dem SSV 1846 Ulm Fußball und der SG Sonnenhof Großaspach kann abermals nicht wie geplant stattfinden.

Der Schnee verbaut den Ulmern heute die Möglichkeit zum Sprung an die Spitze. imago images/Jan Huebner

Um 19 Uhr hätte am Dienstag im Donaustadion der Anpfiff ertönen sollen. Doch die Partie zwischen Ulm und Großaspach kann erneut nicht ausgetragen werden.

Starker Schneefalls verhindert den Anstoß dieser Partie in der Südwest-Staffel, wie eine Platzkommission am Dienstagnachmittag entschied. Spielfeld wie Zuschauerränge seien schneebedeckt, weshalb eine Austragung nicht möglich sei, heißt es auf der Website der ambitionierten Ulmer, die mit einem Sieg Platz eins in der Tabelle von den Offenbacher Kickers übernommen hätten.

Aktuell steht der 15. Dezember als möglicher Nachholtermin im Raum, die Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Spielabsagen auch in Düsseldorf und Haching

Ebenfalls abgesagt worden ist am Dienstag die Partie der West-Staffel zwischen Fortuna Düsseldorf II und Wiedenbrück sowie das Spiel der Regionalliga Bayern zwischen der SpVgg Unterhaching und dem FC Schweinfurt 05.