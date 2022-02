Nachhaltig und weit versprengt: Olympia 2026 als Muster für Zukunft?

Am Sonntag übernehmen Mailand und Cortina die olympische Flagge von Peking. 2026 feiern die Winterspiele ihr Comeback in Mitteleuropa. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit werden kaum neue Anlagen gebaut werden. Das hat auch Nachteile, an die man sich wohl gewöhnen muss.

Die Winterspiele finden 2026 in Italien statt. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Wintersport-Tradition statt neuer Märkte, bekannte Pisten und Anlagen statt Einwegbauten: So wollen Mailand und Cortina d'Ampezzo 2026 bei der Olympia-Rückkehr nach Mitteleuropa überzeugen. Nach den künstlichen Spielen von Sotschi, Pyeongchang und Peking setzen die Italiener in vier Jahren auf heimelige Alpen-Wärme und Nachhaltigkeit. Dieser Fokus hat aber seinen Preis, etwa mit extremen Entfernungen zwischen den einzelnen Wettkampfstätten und gleich drei olympischen Dörfern. Das schmälert sogar bei italienischen Athleten die Vorfreude auf das Heim-Event.

Nicht nur deswegen treibt die Sportwelt mal wieder die Frage um: Wo können bald überhaupt noch Winterspiele ausgetragen werden?

Die Events in Norditalien sollten beispielhaft sein für die zukünftigen Olympischen Winterspiele, das hofft das Internationale Olympische Komitee (IOC). Gemeint ist vor allem die Nutzung bereits vorhandener Wettkampfstätten: Die Ski-Rennfahrer rasen auf den etablierten Weltcup-Strecken von Bormio und Cortina den Berg hinunter, die nordischen Ski-Asse wetteifern in Val di Fiemme. Die Biathleten treten in Antholz an, für Eiskunstlauf wird eine Halle in Mailand bezogen.

Die Schlussfeier der Spiele soll in der weltberühmten Arena von Verona steigen. Das antike Amphitheater wurde vor zwei Jahrtausenden von den alten Römern erbaut - viel nachhaltiger geht es kaum.

Die Arena in Verona. picture alliance / Eibner-Pressefoto

"Es wäre doch absurd, Orte vorzuschlagen, wo es die meisten Anlagen noch gar nicht gibt", sagt Vanda Bonardo von der Internationalen Alpenschutzkommission (Cipra). Die Nutzung der meisten Anlagen sei zu begrüßen. Im Hinblick auf den Neubau der Bobbahn von Cortina und der Überdachung der Eisschnelllaufbahn in Baselga di Piné aber hat sie "große Zweifel, ob dies wirtschaftlich und umwelttechnisch nachhaltig ist", wie die Naturschützerin der Deutschen Presse-Agentur sagt.

Cipra rief das IOC und die italienischen Organisatoren im Januar in einem offenen Brief auf, ihre Olympia-Pläne anzupassen und etwa die Eisrinne von Innsbruck-Igls für Rodeln, Bob und Skeleton zu nutzen. Die Kunsteisbahn in Tirol ist 400 Kilometer von Mailand entfernt und damit noch weiter als das Biathlon-Zentrum von Antholz mit mehr als 350 Kilometern. Das ist die Kehrseite der Nachhaltigkeits-Medaille: Noch nie waren die wichtigsten Sportstätten bei Winterspielen so weit voneinander entfernt, ein Pendeln dazwischen ist kaum möglich.

Getrübte Vorfreude

Dies trübt selbst bei Italienern die Vorfreude: Skirennfahrerin Federica Brignone sorgte in dieser Woche für Aufsehen mit der Prognose, dass sie in vier Jahren keinen olympischen Geist erwarte bei den zerstückelten Spielen mit der Aufteilung der Sportler auf drei olympische Dörfer. Nicht mal alle alpinen Ski-Sportler werden an einem Ort sein: Die Männer fahren in Bormio, die Frauen in Cortina.

Hätte Mailand übrigens bei der Olympia-Vergabe gegen Stockholm-Are verloren, wären die Entfernungen noch größer gewesen: Zwischen den beiden Orten in Schweden liegen mehr als 600 Kilometer.

Der Wintersport muss sich auch künftig auf weit verzerrte Spiele einstellen. Barcelona etwa prüft eine Bewerbung für Olympia 2030 mit Bob- und Rodelevents in den französischen Alpen rund 800 Kilometer entfernt. Der Bau einer Eisbahn komme in Spanien nicht in Frage.

Meteorologische Herausforderungen kommen hinzu

Dass zu den logischen Herausforderungen auch noch meteorologische kommen, erschwert die Suche nach Gastgebern. Durch die Folgen des Klimawandels drohen immer mehr Orte auszuscheiden. Jüngst errechnete eine internationale Studie, dass wegen des aktuellen CO2-Anstiegs von den bisherigen 21 Winterspielorten im Jahr 2050 nur noch vier (Lillehammer, Oslo, Lake Placid und Sapporo) auf verlässlich faire Bedingungen hoffen könnten.

Sapporo gehört auch zum Kandidatenkreis für die Spiele 2030. Die Japaner machen sich große Hoffnungen, sind schon tief in den Planungen. Auch Salt Lake City in den USA und das kanadische Vancouver gelten als mögliche Bewerber. Um angebliche Interessenten aus Buenos Aires, der Ukraine und Georgien ist es ruhig geworden. Für einen deutschen Kandidaten wie München käme ein erneuter Anlauf nach den gescheiterten Bemühungen um Olympia 2018 und 2022 wohl zu früh.

Zumal die Wintersportbranche in Mitteleuropa zunehmend mit dem Klimawandel und Umweltauflagen kämpft. Beim nächsten Olympia-Gastgeber Cortina würde es künftig selbst dann düster aussehen, wenn der Ausstoß der Treibhausgase klar verringert würde.

Dass die Spiele 2026 so nachhaltig wie möglich sein sollen, macht also Sinn. Womöglich findet Olympia letztmals in Norditalien statt.