Nachfolgersuche schon gestartet: Hechelmann verlässt Schalke sofort

In beiderseitigem Einverständnis haben sich Schalke 04 und André Hechelmann darauf verständigt, die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden. Die Aufgaben des Technischen Direktors werden bis auf Weiteres innerhalb des Vereins aufgeteilt.

Auf das Ende der Ära Hechelmann hätten sich der 39-Jährige und der Vorstand des FC Schalke in einem "offenen und guten Dialog" einvernehmlich verständigt. "Nach guten und von Respekt und Wertschätzung geprägten Gesprächen sind wir zu der Entscheidung gekommen, den gemeinsamen Weg zu beenden", wird Matthias Tillmann, Vorstandsvorsitzender des S04, zitiert: "Wir wünschen André für seine private und berufliche Zukunft alles Gute."

Hechelmann hatte im Sommer 2021 bei den Königblauen als Chefscout und Leiter Scouting angeheuert und wirkte "maßgeblich beim großen Kaderumbau nach dem Abstieg aus der Bundesliga mit". Die Beförderung zum Sportdirektor folgte im Juni 2023, ehe Hechelmann zum Jahreswechsel den Posten des Technischen Direktors übernahm.

Wie die Schalker in ihrer Pressemitteilung schreiben, sieht der Verein "in dieser Entwicklung eine Chance, die begonnene Neustrukturierung des sportlichen Bereichs konsequent fortzusetzen". "Wir haben dieses Szenario bei unseren Überlegungen am Ende des vergangenen Jahres bereits mitgedacht, entsprechend schnell konnten wir nun den Findungsprozess für eine Nachfolge starten", legt Tillmann offen: "Unsere Haltung als Vorstand ist klar: Wir werden auf jeden Fall noch eine Person mit dazunehmen, die uns mit ihrer Expertise und Überzeugung dabei helfen wird, unsere Ziele zu erreichen."

Hechelmann "felsenfest" vom Klassenerhalt überzeugt

Mit 29 Punkten aus 24 Spielen kämpft der Bundesliga-Absteiger aktuell gegen den Absturz in die Drittklassigkeit. Neue Hoffnung machte das Schalker 3:1 gegen Spitzenreiter St. Pauli am vergangenen Freitag. Das stimmt auch den scheidenden Hechelmann optimistisch, dass Schalke Zweitligist bleibt: "Ich darf dem Verein und allen voran der Mannschaft, die ihre Klasse immer wieder - wie zuletzt gegen den FC St. Pauli - gezeigt hat, den Klassenerhalt nicht nur wünschen, sondern bin davon felsenfest überzeugt."

Seine eigene Arbeit auf Schalke habe ihn stets mit "Stolz und Freude" erfüllt. "In nunmehr zweieinhalb Jahren haben wir in unseren Gesprächen mit neuen Spielern und Mitarbeitern stets versucht zu vermitteln, dass der Verein immer im Mittelpunkt zu stehen hat und Vorrang genießt - egal in welcher Situation oder Position sich die Einzelperson auch befindet. Deshalb habe ich die Entscheidung über meine Zukunft heute in diesem Sinne mitgetragen", so Hechelmann, der sein Statement mit einem "speziellen Dankeschön an unsere leidenschaftlichen Fans" schloss.