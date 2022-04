Nachfolgeregelung geklärt: Nartey verlängert vorzeitig bis 2025

Nachdem die Stuttgarter von einem Abschied von Borna Sosa ausgehen müssen und den von Orel Mangala nicht ausschließen können, haben sie die Nachfolgeregelung geklärt: Nikolas Nartey, bisher schon als Statthalter der beiden Starter gedacht, hat seinen ursprünglich Ende Juni 2023 auslaufenden Vertrag um zwei Jahre bis 2025 ausgedehnt.

Es läuft bei Nikolas Nartey in diesen Tagen. Anfang der Woche ist der 22-Jährige wieder ins Teiltraining eingestiegen. Das Ende einer Leidenszeit, die im Dezember des vergangenen Jahres begann. Der Däne beklagte Knieprobleme, die sich nicht mit einer konservativen Behandlung beheben lassen wollten. Im Februar folgte schließlich die notwendige Operation, die ihn wahrscheinlich die komplette Rückrunde gekostet hat. Ein Comeback ist nicht mehr für diese Saison geplant.

Insgesamt konnte sich Nartey in dieser Saison nicht so viel zeigen, wie er es gerne getan hätte. Die Konkurrenz in seinen Paradedisziplinen im defensiven Mittelfeld und auf der linken Abwehrseite war gesetzt. An Borna Sosa und Orel Mangala kam der Däne, der es insgesamt dennoch zu acht Einsätzen brachte, nicht vorbei. Jetzt, da die Zukunft des Kroaten und des Belgiers im VfB-Trikot fraglich scheint, könnte Narteys Zeit kommen.

Gerade bei Sosa stehen die Zeichen auf Abschied. Der Nationalspieler hätte schon im Winter-Transferfenster im Januar wechseln können, hatte eine konkrete Offerte vorliegen. Mit Sportdirektor Sven Mislintat wurde am Ende ein Bleiben bis zum Saisonende vereinbart. Inklusive der Zusage für eine Ablösesumme von mindestens 25 Millionen Euro den VfB in diesem Sommer trotz seines bis 2025 laufenden Vertrags verlassen zu dürfen. Und auch Mangala werden immer wieder Wechselgedanken nachgesagt.

Erfahrung in Rostock und Sandhausen gesammelt

Im August 2019 hatten die Schwaben Nartey vom 1. FC Köln für rund 150 000 Euro geholt und ihn anschließend jeweils eine Saison an Hansa Rostock und an den SV Sandhausen ausgeliehen. "Es ist ein schönes Gefühl, dass der Verein mir vertraut. Vor allem nach meiner Verletzung und während der Reha-Phase tut das sehr gut", erklärt der dänische U-21-Nationalspieler, der sich auf dem richtigen Weg sieht.

Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich zurückzukommen, mit guten Leistungen das Vertrauen zurückzuzahlen. Nikolas Nartey

Schon mit Beginn seiner Verpflichtung 2019. "Wir haben für mich gemeinsam mit den Verantwortlichen des VfB einen super Plan aufgestellt. Der Weg mit der Leihe nach Rostock und Sandhausen hat für mich sehr gut funktioniert. So konnte ich mich Schritt für Schritt weiterentwickeln und viel Erfahrung sammeln." Jetzt gelte es, die nächste Entwicklungsstufe zu erklimmen. "Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich zurückzukommen, mit guten Leistungen das Vertrauen zurückzuzahlen und der Mannschaft zu helfen. Leider kann ich beim Saisonfinale die Mannschaft auf dem Platz nicht mehr unterstützen."