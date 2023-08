Nachfolger von Lopetegui gefunden: O'Neil übernimmt bei den Wolves

Erst am Dienstag hatten sich die Wolverhampton Wanderers von Chefcoach Julen Lopetegui getrennt. Am Mittwoch wurde der neue Mann präsentiert.

Wie die Wolves mitteilten, wird Gary O'Neil ab sofort das sportliche Zepter übernehmen. Der 40-jährige Engländer unterschrieb bei dem Team aus den Midlands einen Vertrag über drei Jahre bis Juni 2026.

O'Neil spielte während seiner aktiven Karriere unter anderem für Portsmouth, Middlesbrough, West Ham, QPR, Bristol und Bolton - insgesamt über 200-mal lief er in der Premier League auf. Seine Trainerkarriere startete er im Nachwuchsbereich des FC Liverpool, im Februar 2021 wechselte er als Co-Trainer zum AFC Bournemouth, mit dem er im Sommer 2022 in die Premier League aufstieg.

Entlassung trotz Klassenerhalt in Bournemouth

Eine herbe 0:9-Klatsche gegen den FC Liverpool plus anschließender Kritik an der Transferpolitik des Vereins kostete Aufstiegscoach Scott Parker aber bereits nach wenigen Spieltagen den Job. So übernahm O'Neil - zunächst als Interimscoach, dann als endgültige Lösung. Und obwohl er am Ende der vergangenen Saison Bournemouth zum Klassenerhalt führte, musste er ebenfalls seinen Hut nehmen.

Die Wolves-Verantwortlichen erhoffen sich von O'Neil, dass dieser "frischen Wind und neue Ideen" mitbringen wird. "Er ist ein junger Trainer mit hoher Motivation und starken Prinzipien" wird Sportdirektor Matt Hobbs auf der klubeigenen Website zitiert. "Wir werden ihm unsere volle Unterstützung geben, um den Verein gemeinsam weiter voranzubringen."

Auf Wolverhampton wartet zum Start der Premier League gleich eine echte Standortbestimmung: Am Montagabend gastieren die Wolves zum Abschluss des 1. Spieltags beim Champions-League-Starter Manchester United.