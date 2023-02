Nachfolger von Fehr gefunden: Walsh wird neuer Boss der NHLPA

Die NHLPA steht vor einem spektakulärem Führungswechsel. Denn nach übereinstimmenden Medienberichten soll US-Arbeitsminister Marty Walsh neuer Boss der Spielergewerkschaft werden.

Der in Boston geborene Walsh (55), dessen Rücktritt aus dem Kabinett von US-Präsident Joe Biden in diesen Tagen erfolgen soll, wird Nachfolger von Donald Fehr, der die Gewerkschaft seit 2010 als Executive Director angeführt und in mehreren Tarifverhandlungen mit NHL-Commissoner Gary Bettman und den Klubbossen vertreten hatte.

Walsh war vor seiner Zeit als US-Minister in der Politik bereits als Bürgermeister von Boston aktiv und hatte zuvor viele Jahre Erfahrungen in Gewerkschaften in seinem heimischen US-Bundesstaat Massachusetts gesammelt. Er gilt als großer Fan des Eishockeys und der Boston Bruins, für deren Heimspiele er eine Dauerkarte besitzt.

Bevor Walsh seine Aufgabe als neuer Executive Director antreten kann, werden die NHL-Spieler zunächst mittels ihres Executive Boards formell über seine Anstellung abstimmen. Die Zustimmung hierzu gilt als sicher.