Nachfolger von Carroll: Macdonald wird neuer Head Coach bei den Seahawks

Nach dem Ende der Ära von Pete Carroll als Head Coach in Seattle sind die Seahawks auf der Suche nach einem Nachfolger fündig geworden. Mike Macdonald, Defensive Coordinator der Baltimore Ravens, soll das Ruder bei den Hawks übernehmen.

Das berichten unter anderem die NFL-Insider Ian Rapoport und Adam Schefter übereinstimmend. Bereits in den vergangenen Wochen hielt sich das Gerücht hartnäckig, dass die Seahawks großes Interesse an der Verpflichtung von Mike Macdonald als ihren neuen Head Coach haben. Da sich sein Team, die Baltimore Ravens, aber bis zuletzt in den Play-offs befunden hat - wo sie sich den Kansas City Chiefs geschlagen geben mussten -, haben die Seahawks mit ersten Gesprächen gewartet. Erst am Dienstag sollen sich beide Seiten erstmals für ein Interview getroffen haben, bereits zwei Tage später folgte nun Interview Nummer zwei gefolgt von der Verkündung der Verpflichtung.

Macdonald für eine der besten Defenses verantwortlich

Bei den Seahawks soll Mike Macdonald eine neue Ära einleiten. Berichten zufolge erhält er in Seattle einen Sechsjahresvertrag. Mit seinen erst 36 Jahren wird Macdonald auch der jüngste aktive Head Coach der gesamten NFL. Das Franchise aus dem Nord-Westen der USA legt auf dieser Position somit den kompletten Turnaround hin, denn mit Carroll, dessen erfolgreiche Amtszeit nach 14 Jahren geendet war, hatten die Seahawks bis zuletzt den ältesten Head Coach der gesamten Liga.

Macdonald kommt mit der Empfehlung von zwei starken Jahren in Baltimore. Sein Steckenpferd, die Defense, wusste trotz des enttäuschenden Play-off-Aus auch in diesem Spiel wieder zu überzeugen; wie bereits in der gesamten regulären Saison zuvor, als die Ravens die beste Defensive der Liga nach zugelassenen Punkten (16,5), Quarterback-Sacks (60) und Takeaways (31) - sprich Interceptions und eroberte Fumble - stellte. Auch nach zugelassenen Yards pro Spiel landete die Top-Unit auf Rang sechs (301,4).

Macdonald war heiß begehrt

Macdonald hat in der Football-Welt trotz seinen erst 36 Jahren bereits einiges gesehen. Über das College Georgia, wo er von 2010 bis 2013 in verschiedenen Funktionen tätig war, landete er bereits 2014 in Baltimore. Dort war er über viele Jahre ebenfalls in unterschiedlichen defensiven Positionen verantwortlich (u.a. Linebacker-Coach und Defensive Backs Coach), ehe er über Michigan, wo er 2021 Defensive Coordinator war, bis zuletzt wieder bei den Ravens landete.

Macdonald war neben Ben Johnson, dem Offensive Coordinator der Detroit Lions, der für viele überraschend ankündigte, noch ein weiteres Jahr in Detroit bleiben zu wollen, einer der begehrtesten Kandidaten für einen Head-Coach-Posten. Insgesamt mit sechs Teams hat sich Macdonald getroffen, den Atlanta Falcons, den Carolina Panthers, den Tennessee Titans, den Los Angeles Chargers und den Washington Commanders.