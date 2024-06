Nachfolger schon fix: Co-Trainer verlässt den VfL Potsdam

Beim Bundesliga-Aufsteiger VfL Potsdam wird in der neuen Saison nicht nur ein neuer Cheftrainer, sondern auch ein neuer Co-Trainer an der Seitenlinie sitzen. Der Nachfolger von Per Oke Kohnagel steht schon fest.

Nach VfL-Cheftrainer Bob Hanning wird auch sein Co-Trainer Per Oke Kohnagel in der Handball-Bundesliga nicht mehr zum Trainerteam der Potsdamer gehören. Kohnagel übernimmt die A-Jugend der Füchse Berlin. Im Gegenzug kommt der aktuelle Trainer der "Jungfüchse" Norman Flödl zurück nach Potsdam. Das teilte der VfL auf seiner Homepage mit.

"Per wird seine Entwicklung jetzt weiter bei den Füchsen nehmen und dort die männliche A-Jugend übernehmen, die für beide Vereine eine zentrale Bedeutung hat. Aus ihr werden die Mannschaften des VfL Potsdam und der Füchse Berlin gespeist. Deshalb auch die Entscheidung, diesen Wechsel so durchzuführen. Norman war schon interimsweise in Vertretung Co-Trainer in Potsdam und kennt den Verein aus dem Effeff. Er kann also ein gutes Bindeglied zwischen der Mannschaft und dem neuen Trainer sein", erklärte Bob Hanning den Wechsel.

Flödl: "Riesige Herausforderung"

„Ich freue mich sehr auf die Rückkehr nach Potsdam als Co-Trainer und das jetzt in der 1. Handball-Bundesliga. Das haben die Jungs in dieser Saison wirklich toll gemacht, auch mit Bob als Trainer und dem ganzen Team drumherum. Das ist so eine überragende Leistung, so deutlich aufzusteigen und in so einer Form ist das schon beeindruckend. Ich freue mich sehr auf das Projekt erste Liga und es wird etwas ganz Besonderes mit großen Hallen und tollen Spielern, besser geht es nicht", so Norman Flödl. Flödl wird dann Emir Kurtagic zur Seite stehen, der auf Bob Hanning als Trainer folgt.

Der neue Co-Trainer des Aufsteigers meinte: "Für mich passt es jetzt auch, da ich viel Erfahrung als Hauptverantwortlicher der Füchse A-Jugend sammeln konnte und waren da auch erfolgreich. Jetzt käme für mich der nächste Schritt als Co-Trainer in der 1. Bundesliga und ich denke, dass ich auch sehr viel von Emir mitnehmen kann, viel an Trainingsformen, viel an dem Stil des Coachens. Ich möchte natürlich auch meinen Beitrag dazu leisten, dass wir es irgendwie schaffen, in der Liga zu bleiben. Es ist allen klar, dass es eine riesige Herausforderung werden wird, aber ich werde alles reinwerfen, um dem Team bestmöglich helfen zu können."

"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und bin gleichzeitig sehr dankbar für die erfolgreiche Zeit, die ich in Potsdam hatte. Es war ein sehr intensives Jahr mit tollen Menschen im und ums Team", sagte Per Oke Kohnagel. Er kam zu Beginn der abgelaufenen Saison zum VfL.