Nachfolger für Bitter: Haug wechselt 2024 nach Hamburg

Der HSV Handball hat sich frühzeitig die Dienste von Keeper Robin Haug (24) für den Sommer 2024 gesichert. Dieser könnte auf Sicht die Nachfolge von Johannes Bitter antreten.

Es ist keineswegs ungewöhnlich, dass im Handball langfristig geplant wird. Die Hamburger beispielsweise basteln auch schon am Kader der Zukunft und verstärken sich im Sommer 2024 mit dem norwegischen Torhüter Robin Haug. Zuvor vollzieht Haug noch einen weiteren Vereinswechsel. Er war zuletzt für das dänische Top-Team Skjern aktiv, wechselt nun aber für ein Jahr zu Elverum, um zur Saison 2024/25 zum HSVH weiterzuziehen.

Dort halten sie große Stücke auf Haug. Wie genau das Torhüter-Team ab 2024 aussieht, ist zwar derzeit noch nicht final geklärt. Haug soll jedoch ein zentraler Teil davon sein und das Trainerteam traut ihm die Rolle als künftige Hamburger Nummer eins zu. Bis mindestens 2026 wird der Norweger beim HSVH unter Vertrag stehen - mit Option auf Verlängerung.

Kein klassischer skandinavischer Torhüter

"Ich möchte zeigen, dass ich ein guter Handball-Torwart bin und freue mich deshalb sehr darauf, in der stärksten Liga der Welt spielen zu können, um mich zu beweisen", wird Haug zitiert. In Hamburg war er schon zweimal zu Besuch, um sich mit den Gegebenheiten beim HSVH vertraut zu machen, das Trainerteam kennenzulernen und den obligatorischen Medizincheck zu absolvieren.

Mit einer Größe von 1,94 Meter und einem Gewicht von 120 Kilogramm habe Haug laut HSVH "seinen eigenen Stil entwickelt, lässt sich nicht in die klassische Schublade der skandinavischen Torhüter stecken". Er selbst sagt: "Ich bin kein typisch skandinavischer Torwart, so wie es die meisten Torhüter hier lernen. Ich spiele gerne sehr aggressiv und nutze dann meine Körpergröße."

Wir waren uns alle einig, dass Robin das Zeug dazu hat, die neue Nummer 1 zu werden. HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke

In der kommenden Saison geht der HSVH mit den Torhütern Johannes Bitter, Jens Vortmann und Alexander Pinski ins Rennen, sieht sich dabei auch "hervorragend aufgestellt". Doch da Bitter (40 Jahre) und Vortmann (35) in ihre letzten Profi-Jahren gehen, musste eine perspektivische Lösung her.

"Robin ist uns durch seine Art und Weise des Torhüterspiels aufgefallen, weil es anders ist und dementsprechend auffällt", erklärt HSVH-Geschäftsführer Sebastian Frecke die Hintergründe: "Bei einer eingehenden Auswertung unseres Torwarttrainers Goran Stojanovic, der europaweit interessante und passende Torhüter verglichen hat, stach Robin durch sein Stellungsspiel und sein Verhalten heraus. Wir sind deshalb davon überzeugt, dass er genau das mitbringt, was wir gesucht haben." In Hamburg seien sich "alle einig, dass Robin das Zeug dazu hat, die neue Nummer 1 bei uns in Hamburg zu werden".