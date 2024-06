Nach Zweitliga-Einsätzen und einem Länderspiel: Coordes kehrt nach Norderstedt zurück

Auch in Norderstedt rollt der Ball wieder, zum Trainingsstart stand allerdings ein Rückkehrer noch nicht auf dem Feld: Luis Coordes (25) kommt von Teutonia Ottensen, sammelte zuvor für den FC St. Pauli schon Einsätze in Liga 2.

Mehr zur Regionalliga Nord News

Transfers

Eintracht Norderstedt feiert mit Luis Coordes ein Wiedersehen nach langer Abwesenheit. Denn der heute 25-Jährige, der im Alter von sechs Jahren aus der Dominikanischen Republik nach Norderstedt kam, fing bei der Eintracht das Fußballspielen an: "Hier habe ich meine Leidenschaft entdeckt", so der Offensivmann, der in Folge über Umwege im Nachwuchsleistungszentrum des FC St. Pauli landete.

Bei den Kiez-Kickern unterschrieb Coordes auch seinen ersten Profivertrag, kam in Folge auf 13 Spiele in der 2. Bundesliga. Nachdem er 2021 im Alter von 22 Jahren sein Länderspiel-Debüt für sein Heimatland feierte und sein Vertrag in Hamburg auch verlängert wurde, stockte seine Entwicklung aber - es kamen keine weiteren Einsätze bei den Profis hinzu.

"Torgefährlicher Tempodribbler"

72 Regionalliga-Spiele für St. Pauli, den VfB Stuttgart II und zuletzt FC Teutonia 05 später kehrt er nun nach Norderstedt zurück: "Ich kann es kaum erwarten, meine Stärken in der neuen Saison einzubringen und der Mannschaft zu helfen", wird Coordes in der Pressemeldung des Vereins zitiert.

"Dass Luis als ehemaliger Jugendspieler der Eintracht nach seiner bemerkenswerten Entwicklung bei St. Pauli bis in den Profibereich nun über Umwege nach Norderstedt zurück kommt, finde ich super", freut sich auch Trainer Jean-Pierre Richter über den Linksaußen, der bis Juni 2026 unterschrieben hat. "Zum einen bringt Luis die höherklassige Erfahrung mit, die wir für die Entwicklung unseres jungen Teams benötigen. Zudem bekommen wir mit ihm auf der Außenbahn einen torgefährlichen Tempodribbler, der super ins Team passen wird und unserem Spiel eine weitere Qualität gibt."

Sieben Zugänge

Nach Fabian Grau (Pittsburgh Panthers, USA), Henok Tewolde (Eimsbütteler TV), Falk Gross (Niendorfer TSV), Lucas Camacho (FC Süderelbe), Moritz Niemann (USC Paloma) und Fynn Hegerfeldt (SV Drochtersen/Assel) ist Coordes bereits der siebte externe Neue im Team der Eintracht. Weitere Neuzugänge könnten im Verlaufe der Vorbereitung, die am vergangenen Montag begann, noch hinzustoßen, so der Verein.

Nicht mehr zum Kader zählt Erolind Krasniqi, der mit der Bitte an die Verantwortlichen herantrat, seinen frisch unterschriebenen Vertrag wieder aufzulösen.