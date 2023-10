Nach zweitem Knöchelbruch wieder fit: Beermann steht vor dem Comeback

Timo Beermann, Kapitän des VfL Osnabrück, unterzieht sich am Freitag nach langer Verletzungspause gegen den FC Emmen einem Härtetest.

104 Tage ist es her, seit sich Beermann in der Vorbereitung auf die neue Saison im Training schon zum zweiten Mal in seiner Karriere einen Knöchelbruch zugezogen hatte. Der 32-jährige Kapitän, im Aufstiegsjahr einer der großen Leistungsträger und Korsettstangen des VfL (33 Ligaspiele, kicker-Note 2,82), hat sich nun wieder ans Team herangekämpft. Nach zweieinhalb Wochen im Mannschaftstraining soll der Routinier am Freitag unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Testspiel gegen den niederländischen Zweitligisten FC Emmen sein Comeback feiern.

Für die Niedersachsen wäre die Rückkehr von Beermann, der aus der Jugend des VfL hervorging und nach sieben Jahren beim 1. FC Heidenheim im Sommer 2020 zu den Lila-Weißen zurückgekehrt war, gerade im Hinblick auf den jüngsten Ausfall von Oumar Diakhite (Schulterverletzung) ein wichtiger Faktor. Zwar muss sich Diakhite entgegen ursprünglicher Annahmen möglicherweise keiner Operation unterziehen und könnte somit früher als erwartet wieder zur Verfügung stehen, doch über mehr Optionen in der Abwehrzentrale würde sich Coach Tobias Schweinsteiger sicherlich freuen.

Das letzte Comeback erfolgte ohne große Anlaufzeit

Besteht Beermann den Härtetest, winkt dem Innenverteidiger schon am 21. Oktober beim Aufsteigerduell gegen Wehen Wiesbaden sein erster Pflichtspieleinsatz in dieser Saison. Beermanns Erfahrungswerte könnten dafür sprechen: Als sich der Routinier zum ersten Mal - im April 2022 ebenfalls nach einem Trainingsunfall - den linken Knöchel gebrochen hatte, war er nach 143 Tagen ohne vorherigen Test im Drittligaspiel gegen den 1. FC Saarbrücken auf den Rasen zurückgekehrt.