Nach zweimaliger Verschiebung: Winter Game der DEL am 3. Dezember

Das Winter Game der DEL hat für das Jahr 2022 einen neuen Termin: Die Haie und Adler treffen am 3. Dezember aufeinander.

Das finale Feuerwerk beim letzten Winter Game 2019 in Köln. imago/masterpress

Nach der Absage des Winter Games zwischen den Kölner Haien und den Adler Mannheim haben die Gastgeber einen neuen Termin für das Freiluft-Spiel der DEL bekannt gegeben. Die fünfte Auflage des Winter Games steigt am 3. Dezember im Kölner RheinEnergieStadion.

Das Event, das eigentlich am 1. Januar stattfinden sollte, war Ende November wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Mal verschoben worden. Ursprünglich war das Winter Game für den 9. Januar 2021 geplant.

"Wir sind sehr hoffnungsvoll, dass wir im dritten Anlauf ein Eishockey-Fest feiern können, das dem Ruf eines DEL-Winter-Game gerecht wird. Wir sind dankbar für die Geduld unserer Fans und Partner", sagte Haie-Geschäftsführer Philipp Walter.

Erstmalig in der Geschichte der Veranstaltung wird dabei mit den Kölner Haien ein Klub zum zweiten Mal Gastgeber dieses Großevents sein. Bei der ersten Auflage in der Domstadt war der rheinische Rivale Düsseldorfer EG als Gegner des KEC im Kölner Stadion zu Gast. Vor 47.011 Zuschauern behielten am Ende die DEG mit 3:2 nach Verlängerung knapp die Oberhand.

Die DEL Winter Games im Überblick

2013 in Nürnberg (50.000 Zuschauer): Nürnberg Ice Tigers - Eisbären Berlin (4:3)

2015 in Düsseldorf (51.125): Düsseldorfer EG - Kölner Haie (3:2)

2017 in Sinsheim (25.022): Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim (3:7)

2019 in Köln (47.011): Kölner Haie - Düsseldorfer EG (2:3 n.V.)

2022 in Köln: Kölner Haie - Adler Mannheim