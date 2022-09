Nach Zweikampf mit Müller: Musiala muss DFB-Training abbrechen

Erst Sorgen, dann Entwarnung bei Jamal Musiala: Der 19 Jahre alte Offensivspieler musste das Training der deutschen Nationalmannschaft am Dienstag verletzungsbedingt abbrechen.

Musiala zog sich die Blessur bei einem Zweikampf mit seinem Münchner Mannschaftskollegen Thomas Müller zu. Noch auf dem Rasen wurde er am rechten Bein unterhalb des Knies untersucht, wo sich eine Fleischwunde gebildet hatte. Anschließend verließ er begleitet von Mannschaftsarzt Jochen Hahne den Trainingsplatz auf dem Gelände der DFB-Akademie in Frankfurt. Müller hatte sich zuvor mit einem Klaps auf den Kopf für sein Einsteigen entschuldigt.

Auf der DFB-Pressekonferenz gab es am Mittag erste Entwarnung. Pressesprecherin Franziska Wülle teilte mit, es handele sich nur um eine "kleine und oberflächliche Wunde" beim Offensivspieler, Geschäftsführer Oliver Bierhoff fügte hinzu: "Ich denke, es ist nichts Schwerwiegenderes."

Einsatz gegen Ungarn offen

Auch nach kicker-Informationen handelt es sich nicht um eine ernstere Verletzung. Eventuell muss der 19-Jährige im DFB-Training am Mittwoch aussetzen. Offen bleibt, ob Musiala bei den Nations-League-Spielen gegen Ungarn am Freitag und England am Montag auflaufen wird.

Bislang kam Musiala in allen sechs Länderspielen des Kalenderjahres zum Einsatz und wusste auch ohne Torbeteiligung zu überzeugen. In der Bundesliga gelangen ihm in der laufenden Saison vier Tore an den ersten sieben Spieltagen.