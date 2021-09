Nach zwei Siegen: Schmidt will sich "nicht blenden lassen"

Der 1. FC Heidenheim kann am Freitag gegen den SV Darmstadt 98 seine Siegesserie erweitern. Trainer Frank Schmidt mahnt aber zur Bescheidenheit - und vor dem Gegner.

Für die Heidenheimer lief es in den vergangenen Wochen rund: Erst eine Niederlage mussten die Schützlinge von Trainer Schmidt in der Liga schlucken, aus den vergangenen drei Spielen holten sie sieben Punkte.

Der Tabellensiebte der 2. Bundesliga trifft am Freitag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf den Neunten, den SV Darmstadt 98. Schmidt warnte auf der Pressekonferenz vor der Partie: "Sie haben sich gefunden und sind vorne gefährlich. Das hat man unter anderem im Spiel zuletzt gegen Dresden gesehen, aber auch auswärts beim HSV und bei ihren letzten Heimspielen, in denen sie viele Tore erzielt haben." Nur der SC Paderborn (16) und Jahn Regensburg (15) übertreffen aktuell die Torausbeute der Darmstädter (14).

Schmidt: "Überhaupt keine Ermüdungserscheinungen"

"Ich erwarte zwei disziplinierte Mannschaften, die schnell umschalten können", so Schmidt weiter. "Auf beide Seiten kommt viel Arbeit zu." Vertrauen in seine Spieler hat der Heidenheimer Trainer nach dem ordentlichen Saisonstart aber allemal: "Es gibt überhaupt keine Ermüdungserscheinungen. Die Intensität im Training war sehr hoch. Jeder versucht, über maximalen Einsatz zu zeigen, dass er spielen oder in den Kader will."

Von den zuletzt guten Ergebnissen und starken Leistungen wolle sich Schmidt jedoch nicht blenden lassen: "Wir sind bereit für das Spiel morgen. Alles andere zählt nicht."

Verzichten muss er weiterhin auf Konstantin Kerschbaumer. Der Mittelfeldspieler fällt mit muskulären Problemen aus.