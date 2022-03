Nach zwei Jahren Zuschauerbegrenzung: Leipzig gegen Frankfurt vor voller Hütte

Am 20. März kann Leipzig sein Stadion gegen Frankfurt wieder voll auslasten. Dann sind fast exakt zwei Jahre vergangen, in denen der deutsche Profifußball mit unterschiedlichen Zuschauerbegrenzungen hantieren musste.

Viermal mussten die Leipziger zuletzt auswärts antreten (Bundesliga, Pokal, Europa League), am Samstag gegen Freiburg spielen die Sachsen mal wieder vor heimischem Publikum an - es wird zugleich das vorerst letzte Spiel mit einer Begrenzung der Zuschauerzahlen sein: Denn am 20. März darf sich RB erstmals wieder vor vollem Haus - nämlich vor 47.069 Zuschauern - präsentieren.

Für Köln und Wolfsburg dürfte dies in rund zwei Wochen ebenfalls zutreffen, die beiden Klubs empfangen in den weiteren Sonntagsspielen des 27. Spieltags Dortmund beziehungsweise Leverkusen.

Dann sind fast exakt zwei Jahre nach Pandemie-Beginn vergangen, in denen der deutsche Profifußball mit unterschiedlichsten Zuschauer-Konzepten hantieren musste - und im Gegensatz zu anderen Sportarten dank der weiter sprudelnden TV-Erlöse einigermaßen glimpflich davonkam.

Zweitliga-Kracher, Geisterspiel, letztes Hurra im Ibrox Park

Das letzte Spiel im deutschen Profi-Fußball mit Zuschauern vor den durch Corona bedingten Beschränkungen war der Zweitliga-Kracher am 9. März 2020 zwischen dem VfB Stuttgart und Arminia Bielefeld - das 1:1 zwischen dem zweitplatzierten VfB und dem Spitzenreiter aus Ostwestfalen sahen an einem Montagabend 54.302 Zuschauer in der Stuttgarter Arena. Zwei Tage später folgte das erste Geisterspiel der Bundesliga-Historie - das Rheinderby zwischen Gladbach und Köln, das die Borussia am 11. März 2020 2:1 gewann. Und das allerletzte Duell eines deutschen Klubs vor voller Hütte war Leverkusens Europa-League-Auftritt bei den Glasgow Rangers - am 17. März 2020 das letzte Hurra im Ibrox-Park.

Danach stand nicht nur der Fußball still, Lockdowns, Corona-Wellen und Entspannungsphasen wechselten sich seither ab. Die Bundesliga und 2. Liga starteten am 16. Mai 2020 wieder in den Spielbetrieb, ein entsprechendes Hygienekonzept der DFL ermöglichte den Fortbestand der beiden Profi-Ligen und ihrer 36 Klubs. Die Saison 2019/20 wurde komplett mit "Geisterspielen" und vor leeren Rängen zu Ende gespielt. In der darauf folgenden Spielzeit wechselten sich Geisterspiele und Partien unter Teilauslastung der Stadienkapazitäten ab. Eine Vollauslastung hat es aber seit gut zwei Jahren nicht mehr gegeben.

Stadionbesuche sind mittlerweile geknüpft an einen entsprechenden Impfstatus oder bestimmte "G"-Regeln. Wenn Leipzig die Frankfurter im ersten der drei Sonntagsspiele am 27. Spieltag empfängt, gilt die 3G-Regel, sprich ein tagesaktueller negativer Test reicht aus, um ins Stadion zu kommen.