Nach zwei Jahren Pause: VfB Stuttgart stellt eSports-Team vor

Nach zwei Jahren kehrt der VfB Stuttgart auf den virtuellen Rasen zurück. Für den Neustart verpflichteten die Schwaben zwei altbekannte Gesichter.

2020 musste der VfB Stuttgart aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie sein eSport-Team auflösen. Zwei Jahre später kehren die Schwaben zurück. Bereits vor der Zwangspause und jetzt wieder für den Klub aktiv: Burak 'Burak__May' May und Niklas 'NikLugi' Luginsland.

Während May den Verein am Controller vertreten wird, fungiert Luginsland als Content Creator. Komplettiert wird das Team von Deni 'Denii10' Mutic und Simon 'harterschuss22' Zügel.

Mutic feierte 2020/2021 die deutsche Klubmeisterschaft mit dem 1. FC Heidenheim. Eine Saison später war auch May beim Klubmeister unter Vertrag - sowie Luginsland als Content Creator.

Virtual Bundesliga "keine Pflichtübung"

Damit kehrt der Verein zurück, eine Saison, bevor die Virtual Bundesliga (VBL) dritte Wettbewerbsmarke der DFL wird. Trotzdem wolle der Klub "diesen Wettbewerb aber nicht als Pflichtübung halbherzig angehen, sondern im Geist des VfB mit maximalem Ehrgeiz und guten Ideen. Mit dem aktuellen Team können wir vom Start weg sehr erfolgreich sein", erklärte der VfB-Vorstandsvorsitzende Alexander Wehrle.

Für Mutic geht gar ein Traum in Erfüllung, den "VfB als Teamkapitän in die eSport-Saison zu führen. Ich bin in der Region geboren und aufgewachsen und VfBler durch und durch. Das ganze Team brennt darauf, für den VfB in der VBL anzugreifen und mit den Fans zu interagieren."

In der kommenden Spielzeit dürfen sich die Fans dann auch auf ein besonderes Spiel freuen. Erstmals in der Geschichte der VBL kommt es dann zum Baden-Württemberg-Derby gegen den Karlsruher SC.