Nach Zwayer-Kritik: Keine Sperre für Jude Bellingham

Der DFB-Kontrollausschuss hatte gegen Jude Bellingham ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das Ergebnis: Der englische Nationalspieler von Borussia Dortmund wird nicht gesperrt.

Bellingham hatte seinem Frust vor laufender TV-Kamera am Samstagabend nach dem 2:3 gegen Bayern freien Lauf gelassen. "Du gibst einem Schiedsrichter, der schon vorher mal Spiele geschoben hat, das größte Spiel in Deutschland. Was erwartest du?", sagte er in Richtung Schiedsrichter Felix Zwayer (kicker-Note 5,5).

Sportgericht wertete Bellinghams Aussagen als "unsportliches Verhalten"

Das DFB-Sportgericht wertete Bellinghams Aussage als "unsportliches Verhalten" und verurteilte den englischen Nationalspieler zu einer Geldstrafe in Höhe von 40.000 Euro, sah aber von einer Sperre des 18-Jährigen ab.

Borussia Dortmund und der Spieler haben das Urteil akzeptiert, Bellingham ist damit im Bundesligaspiel am kommenden Samstag beim VfL Bochum spielberechtigt.