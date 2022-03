Nach Zverev-Sieg im Einzel: Deutschland im Achtelfinale

Das deutsche Davis-Cup-Team steht nach Alexander Zverevs Sieg im Einzel gegen Thiago Moura Monteiro (2:0) im Achtelfinale. Das Duell mit Brasilien entschied Deutschland letztlich mit 3:1.

Der Olympiasieger gewann am Samstag in Rio de Janeiro das Spitzeneinzel gegen Monteiro mit 6:1, 6:4 und holte damit den entscheidenden dritten Punkt für Deutschland

Am Freitag hatte Zverev gegen Thiago Seyboth Wild klar in zwei Sätzen gewonnen, während Jan-Lennard Struff Monteiro unterlag. Am Samstag bereitete das Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz mit seinem umkämpften Dreisatzsieg den Weg in die Gruppenphase, die im September an vier noch zu bestimmenden Orten stattfinden wird.

Im vergangenen Jahr war Deutschland ohne Zverev im Halbfinale gescheitert.